Un condón es equiparable a un pedazo de papel de baño o a una toalla higiénica, su uso es tan personal y tan desechable que parece impensable si quiera imaginar a alguien reusándolo. Sin embargo, esta no parece ser una práctica tan descabellada una vez que el propio Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) en su cuenta oficial de Twitter ha salido a señalar y a desestimar esta práctica: “Lo decimos porque sabemos que la gente lo hace. No laves ni reúses tus condones. Usa uno fresco cada vez que tienes sexo”.

Los expertos en salud sexual advierten a las personas que tienen una vida sexualmente activa que incluso con una misma persona, si van a tener más de una relación sexual en la noche, se debe siempre cambiar el condón para poder confiar plenamente en su protección. "Los condones están enrollados por una razón, porque los hace más fáciles de aplicar cuando los enrollas en un pene erecto. Pero poner un condón desenrollado es muy difícil, tienes que conseguir esa cosa débil, que está lavada y no lubricada, entre en el pene sin romperse ... no es imposible, pero es muy desafiante", dice la doctora Alyssa Dweck autora del libro 'The Complete A to Z for your V'.