Por qué predecir el suicidio es un desafío tan difícil y complejo

¿Quién se suicidará? Este terrible misterio del comportamiento humano ha adquirido particular intensidad a raíz de los recientes hechos que han involucrado a celebridades de alto perfil –y muy queridas– como Kate Spade y Anthony Bourdain . Es natural que las personas quieran saber por qué ocurren tales tragedias. Aquellos que están más cerca de quienes se quitan la vida a menudo se atormentan preguntándose si hay algo que hubieran podido hacer o deberían haber sabido para evitar el suicidio de un ser querido.

Como científico que se ha centrado en esta cuestión durante la última década, debería tener una idea muy clara de quién va a morir por suicidio y quién no. Pero la triste verdad es que no la tengo. Y aún más triste es que tampoco la tienen otros expertos en suicidios, psiquiatras o médicos.

La suma de las investigaciones sobre el suicidio muestra que no importa cuánto tiempo hemos conocido a alguien o cuánto sabemos sobre ellos . En mi investigación , mis colegas y yo hemos demostrado que solo podríamos predecir quién va a morir por suicidio con apenas un poco más de precisión que si lo hiciéramos con simples suposiciones al azar.

Necesitamos respuestas

Pero también es terrible para ayudarnos a entender la naturaleza. Esto se debe a que la naturaleza no es simple ni determinada. En las últimas décadas, los científicos han llegado a reconocer que casi todo –desde la física hasta la biología y el comportamiento humano– es complejo e indeterminado. En otras palabras, se necesita una gran cantidad de elementos combinados de una manera compleja para explicar casi todas las cosas, y no existe una receta establecida para la mayoría de los fenómenos físicos, biológicos o de comportamiento.



Sé que esta última idea de indeterminación es especialmente contradictoria, así que permítanme darles un ejemplo claro. La ecuación matemática X + Y = 1 es indeterminada. Como humanos, instintivamente tratamos de encontrar una solución (por ejemplo, X = 1, Y = 0). Pero no hay una receta establecida para resolver esta ecuación; hay soluciones casi infinitas. Es importante destacar, sin embargo, que esto no significa que "todo vale". También hay valores casi infinitos para X o Y que no resuelven esta ecuación. Este borroso término medio entre "una solución" y "todo vale" es difícil de entender para la mayoría de los humanos, pero es como funciona mucho de la naturaleza.