Policía de Nueva York se cerciora de que el actor de SNL Pete Davidson esté bien después de un preocupante mensaje en Instagram

Con su mensaje, que posteriormente fue borrado de su cuenta, el comediante de 'Saturday Night Live' alarmó no solo a las autoridades sino a sus más cercanos: "Realmente no quiero estar más en esta tierra. Estoy haciendo lo mejor que puedo para permanecer aquí, pero no sé cuánto tiempo pueda durar", escribió.