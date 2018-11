¿Estresado? 7 actividades sencillas y gratuitas para cuidarte que puedes hacer ahora mismo

Puedes incluso quedarte sin dientes por estrés, como le pasó a Demi Moore, que reconoció el año pasado que perdió los dos frontales por esta razón. "Me gustaría explicar que me lo hice cayendo de un monopatín, pero no es así”, dijo la actriz. Como recordó Moore, el estrés es una de las principales causas de mortalidad en Estados Unidos: un 25% de los estadounidenses ha sufrido en el año anterior ansiedad elevada, según un trabajo publicado por la Harvard School of Public Health en 2015.