-"Un amigo de un amigo", responde Ayrial y aclara que no habado en mucho tiempo.

Sí. Bivens es una de “esas mamás” que entra al dormitorio de su hija sin que ésta lo sepa, aquella que revisa con rigurosidad el teléfono de la niña. Y no se avergüenza de ello.

Otros expertos en tecnología podrían no estar de acuerdo con esta afirmación, pero incluso ellos se preocupan de la secreta vida digital que pueden estar llevando los adolescentes y que podría acarrear las temidas consecuencias, incluyendo acoso y suicidios .

Distintos en la web

Los padres claramente no llevan la ventaja. Los niños, que son expuestos a tabletas y teléfonos desde muy temprano, son mucho más hábiles con la tecnología y fácilmente intercambian consejos con sus amigos. Los padres, por el contrario, quedan perplejos y son ingenuos sobre lo que los niños pueden hacer con dispositivos sofisticados, aclara Wistocki, quien ofrece conferencias para padres en todo el país.

Después, una niña preocupada se le acercó al periodista con desesperación. “Por favooooor no uses mi foto o mi video donde aparezco levantando la mano”, suplicó pese a que le reiteraron que no estaba siendo grabada.