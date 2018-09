Los pediatras, que desde hace décadas advierten en contra del uso de este artículo, señalan que las andaderas están diseñadas para movilizar a bebés que todavía no están preparados para caminar. Moviéndose con su ayuda, a menudo se aventuran en lugares peligrosos o se caen por las escaleras. Los grupos de consumidores pidieron su prohibición en 1992, y, de hecho, muchos padres dejaron de utilizarlas. En 2010, la Comisión para la Seguridad de los Productos obligó a los fabricantes a incorporar nuevas especificaciones en pro de su seguridad, lo que se tradujo en una reducción de los accidentes.

"Las andaderas permiten moverse rápidamente a niños que todavía no están listos", señaló Smith en declaraciones a Reuters. "Las andaderas continúan siendo una fuente de accidentes serios y prevenibles y no deberían usarse", señaló. En su lugar, los padres o cuidadores pueden emplear juguetes estacionarios que permiten a los bebés dar vueltas y saltos pero no tienen ruedas o, simplemente, colocarlos boca abajo en el suelo para que poco a poco se levanten por sus propios medios y aprendan a gatear y, en su momento, caminar.