Narongsak Osottanakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, donde está la cueva, respondió este viernes a la pregunta de si comenzaría pronto el rescate: "Trataremos de establecer el mejor plan. Si el riesgo es mínimo, trataremos. Le tememos al clima y al oxígeno en la caverna. Tenemos que encontrar el plan que se amejor", y agregó que primero habría que ponerlo a prueba a ver si funciona. En todo caso fue categórico sobre la posibilidad de sacarlos ahora: "(Los niños) no pueden bucear en este momento".

Se acaba el oxígeno

Las corrientes y el agua turbia

Un buzo belga que vive en Tailandia y que ha nadado en las aguas de la caverna asegura que las corrientes que generan las aguas son tan peligrosas como las que se experimentan en el río Colorado, en Arizona. Ben Reymenants, quien además participó en la búsqueda que halló a los jóvenes, dijo al diario The New York Times que cuando estuvo en las labores de rescate la corriente era fuerte y el agua completamente arenosa, por lo que es doblemente peligrosa, ya que no solo hay condiciones de oscuridad completa, sino que además el agua es turbia, por lo que ni una linterna ayuda.