Meses atrapados, pánico a la oscuridad y encontrar trajes de buzo pequeños: las variables del rescate de los niños en la cueva de Tailandia

Con el temor inminente de que las aguas vuelvan a subir por los pronósticos climáticos que vaticinan lluvias torrenciales para este fin de semana, los equipos de rescate trabajan a contra reloj para encontrar una salida segura para este complicado rescate. El hecho de que los niños estén atrapados por el agua y no sepan ni nadar ni bucear, la falta de luz y la falta de equipos ideales para sus tamaños son algunas de las vicisitudes más particulares con las que los equipos de rescate están teniendo de que lidiar en esta operación.

1. Además de las lluvias: la oscuridad

La oscuridad en la cueva en donde llevan más de 13 días atrapados los niños es tal que una de las primeras preguntas que hicieron cuando vieron los buzos rescatistas fue: ¿cuántos días han pasado? Al no tener presencia de luz los pequeños habían perdido la noción del paso del tiempo.

Este ha sido un punto tan importante en la planeación de este rescate que uno de los factores que los rescatistas creen puede ser determinante para el éxito de la misión es que los niños confíen plenamente en los buzos que los van a guiar por el camino. "Cada uno de estos muchachos debe tener un vínculo sólido con la persona que lo sacará. Ese vínculo emocional es imprescindible para el éxito de cada uno de estos chicos que salen", explicó le al diario The Guardian , Butch Hendrick, presidente del Sistema de Salvavidas de Estados Unidos y veterano buzo.

2. 12 trajes de buceo para niños

En medio de la premura con la que deben actuar las autoridades para tomar la mejor decisión en el rescate de los 12 niños atrapados en las cuevas, uno de los recursos que han empezado a buscar, contemplando la posibilidad de sacarlos buceando con tanques de oxígeno, es justamente encontrar trajes de buceo que se ajusten a sus medidas pequeñas. El buceo infantil es escaso por lo que “esos trajes y máscaras no los vamos a encontrar por ahí, hay que mandarlos a hacer a contra reloj”, Butch Hendrick.

3. Esperar bajo tierra más de dos meses

4. Las inundaciones precupan más

A pesar de que el primer impulso de los niños sea pedir comida, en realidad, como se lo manifestó el doctor Eric Lavonas a The New York Times, “el alimento no es una prioridad, la prioridad es ponerlos en un lugar seguro”, explicó el especialista que recalcó la extraordinaria capacidad del cuerpo humano de sobrevivir sin alimento.