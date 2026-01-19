Groenlandia

Presidente del Comité de Defensa de Dinamarca advierte que defenderán Groenlandia de invasión de EEUU: "Sería una guerra"

Ante la presión de Donald Trump por anexar Groenlandia a Estados Unidos, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar mostrando apoyo y solidaridad.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump bromea con cambiar Puerto Rico por Groenlandia

El presidente del Comité de Defensa de Dinamarca, Rasmus Jarlov, advirtió que están listos para defender Groenlandia, si hay una invasión de tropas estadounidenses. En entrevista con CNN, dijo:

Sería una guerra. Y estaríamos luchando unos contra otros. Es nuestro deber defender nuestra tierra y a nuestra gente


Jarlov, aunque reconoció el poderío que tiene el Ejército de EEUU, dijo que su deber es defender su tierra, y con ello los 57 mil habitantes que no quieren "ser capturados" por Estados Unidos.

Sabemos que Estados Unidos es más fuerte que nosotros, tienen un ejército más fuerte que el nuestro, pero es nuestro deber nuestra tierra y a nuestra gente


La isla que es gobernada por Dinamarca desde 1814, es la más grande del mundo, cuya superficie está cubierta en aproximadamente un 84 % por hielo.

PUBLICIDAD

Más sobre Groenlandia

El republicano Randy Fine presenta proyecto de ley para convertir a Groenlandia en el estado 51 de EEUU
1 mins

El republicano Randy Fine presenta proyecto de ley para convertir a Groenlandia en el estado 51 de EEUU

N+ Univision
Tras Venezuela, ¿qué sigue? Esto es lo que ha dicho Trump sobre Cuba, Colombia, México y Groenlandia
2:25

Tras Venezuela, ¿qué sigue? Esto es lo que ha dicho Trump sobre Cuba, Colombia, México y Groenlandia

N+ Univision
Que la capa de hielo de Groenlandia haya crecido un día no desmiente el cambio climático
6 mins

Que la capa de hielo de Groenlandia haya crecido un día no desmiente el cambio climático

N+ Univision
“El agua podría cubrir West Virginia”: el derretimiento del hielo de Groenlandia se acelera y preocupa a los científicos
1:17

“El agua podría cubrir West Virginia”: el derretimiento del hielo de Groenlandia se acelera y preocupa a los científicos

N+ Univision

¿Quién es Rasmus Jarlov?

Rasmus Jarlov, lidera temas de defensa nacional en el Parlamento de Dinamarca como estrategias militares, relaciones con aliados como la OTAN y ahora la postura de la soberanía de Groenlandia sobre Estados Unidos.

Pertenece al Partido Popular Conservador.

Fue Ministro de Asuntos Empresariales de Dinamarca entre junio de 2018 y junio de 2019.

Groenlandia está situada entre América del Norte y Europa, en el Ártico. Su ubicación le da control sobre rutas marítimas y aéreas del norte, que serán cada vez más importantes con el deshielo del Ártico y el acceso a nuevas rutas comerciales.

La isla tiene grandes reservas de minerales estratégicos, incluyendo titanio, tierras raras y uranio, y potencial de petróleo y gas.

Mira también:

Notas Relacionadas

¿Se va a retrasar de nuevo Grand Theft Auto 6? Reportan explosión en oficina del desarrollador de videojuegos Rockstar North

¿Se va a retrasar de nuevo Grand Theft Auto 6? Reportan explosión en oficina del desarrollador de videojuegos Rockstar North

Trending
2 min

Notas Relacionadas

Miami no pudo contra la precisión de Fernando Mendoza

Miami no pudo contra la precisión de Fernando Mendoza

Univision 23 Miami
1 min
Relacionados:
GroenlandiaDonald TrumpNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX