Groenlandia Presidente del Comité de Defensa de Dinamarca advierte que defenderán Groenlandia de invasión de EEUU: "Sería una guerra" Ante la presión de Donald Trump por anexar Groenlandia a Estados Unidos, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar mostrando apoyo y solidaridad.

Video Trump bromea con cambiar Puerto Rico por Groenlandia

El presidente del Comité de Defensa de Dinamarca, Rasmus Jarlov, advirtió que están listos para defender Groenlandia, si hay una invasión de tropas estadounidenses. En entrevista con CNN, dijo:

Sería una guerra. Y estaríamos luchando unos contra otros. Es nuestro deber defender nuestra tierra y a nuestra gente



Jarlov, aunque reconoció el poderío que tiene el Ejército de EEUU, dijo que su deber es defender su tierra, y con ello los 57 mil habitantes que no quieren "ser capturados" por Estados Unidos.

Sabemos que Estados Unidos es más fuerte que nosotros, tienen un ejército más fuerte que el nuestro, pero es nuestro deber nuestra tierra y a nuestra gente



La isla que es gobernada por Dinamarca desde 1814, es la más grande del mundo, cuya superficie está cubierta en aproximadamente un 84 % por hielo.

¿Quién es Rasmus Jarlov?

Rasmus Jarlov, lidera temas de defensa nacional en el Parlamento de Dinamarca como estrategias militares, relaciones con aliados como la OTAN y ahora la postura de la soberanía de Groenlandia sobre Estados Unidos.

Pertenece al Partido Popular Conservador.

Fue Ministro de Asuntos Empresariales de Dinamarca entre junio de 2018 y junio de 2019.

Groenlandia está situada entre América del Norte y Europa, en el Ártico. Su ubicación le da control sobre rutas marítimas y aéreas del norte, que serán cada vez más importantes con el deshielo del Ártico y el acceso a nuevas rutas comerciales.

La isla tiene grandes reservas de minerales estratégicos, incluyendo titanio, tierras raras y uranio, y potencial de petróleo y gas.