El secretario estatal de Florida, Michael Ertel, renunció este jueves abruptamente después de que el diario local The Tallahassee Democrat obtuvo fotos suyas en las que aparece con la cara pintada de negro y vestido supuestamente como una víctima del huracán Katrina en una fiesta de Halloween del año 2005.

En las imágenes se observa al alto funcionario republicano disfrazado de mujer negra: con senos falsos, aretes y una bandana de los New Orleans Saints en la cabeza. Vestía una camiseta que tenía escrito las palabras "víctima de Katrina".

Según el diario, las fotos fueron tomadas dos meses después de que el mortal huracán arrasara la región costera del golfo y ocho meses después de que Ertel fuera nombrado como supervisor electoral del condado de Seminole. El periódico no ha dicho cómo consiguió las fotografías.

Hasta el momento no ha comentado al respecto. "No hay nada que pueda decir", fue lo único que le dijo al diario que reveló las imágenes.

"Yo quiero que las personas puedan liderar y no tengan ninguna de esas cosas dándoles vueltas alrededor", dijo DeSantis, quien justamente estaba en la ciudad de Marianna para discutir sobre los esfuerzos de recuperación en áreas duramente afectadas por el huracán Michael en octubre pasado.

DeSantis venció en las pasadas elecciones al alcalde de Tallahassee Andrew Gillum, quien buscaba ser el primer gobernador negro de Florida. Paradójicamente, durante la campaña se vio envuelto en polémicas relacionadas con comentarios racistas en contra de su contendiente: en agosto dijo a los votantes que deberían considerar la economía del estado y no 'monear' las cosas (monkey this up), eligiendo una "agenda socialista".