El supremacista blanco de Carolina del Norte que fue condenado por ofender y golpear a su vecino hispano

Un jurado de Carolina del Norte declaró culpable el jueves a Marian Hudak, de 52 años, por cometer delitos de odio contra un hombre afroamericano y otro hispano. Los hechos juzgados no sucedieron a la vez, se produjeron en momentos distintos.

La investigación realizada reveló que el condenado tenía en su casa una bandera del Ku Klux Klan (KKK) y publicaciones nazis, según el comunicado publicado por el Departamento de Justicia, lo cual no es ilegal en EEUU.

La primera de sus víctimas fue uno de sus vecinos. Un hombre hispano al que se identifica en la nota de prensa como J.D. Hudak insultó con comentarios racistas a la víctima y posteriormente le agredió. Propinó puñetazos y empujones al denunciante “causándole lesiones corporales”, apunta el comunicado. Los hechos sucedieron el 27 de noviembre de 2021.

Algunos testigos que participaron en el juicio reconocieron que el condenado realizaba “numerosos comentarios” en contra de los hispanos. Entre sus actuaciones racistas, el Departamento de Justicia destaca que en otros casos también insultó, realizó gesticulaciones con el dedo medio y manejó su coche de forma agresiva, acercándose a otros conductores que pertenecen a minorías.

Los cargos en su contra también detallan que casi un año después, el 13 de octubre de 2022, volvió a cometer un delito de odio. En esta ocasión su víctima fue un hombre afroamericano. J.S. tuvo que sufrir el acoso de Hudak al conducir y los insultos racistas que le dirigió.

El señalamiento comenzó cuando Hudak increpó a J.S. y le dijo “ven aquí, muchacho”. Posteriormente, el condenado maniobró con su coche para desviarse hacia el carril en el que se encontraba el denunciante. Tras salir del vehículo, golpeó la ventanilla de J.S. varias veces y persiguió a la víctima cuando ésta trató de huir a su casa. En ese camino, continuó profiriendo insultos racistas. De hecho, llegó a amenazarle con dispararle y matarle.

Se prevé que la sentencia se emita el 1 de mayo. En junio, Hudak fue acusado de lesionar, molestar y amedrentar deliberadamente a J.S. por cuestiones raciales y porque estaba utilizando una infraestructura pública. En el caso de J.D. los cargos se repiten y también se tiene en cuenta que la intimidación se produjo en su vivienda.

Según detalla WSOC-TV , Hudak se enfrenta a una pena de 20 años de prisión, una década por cada uno de los casos. Este medio de comunicación asegura que el condenado circulaba con un camión cubierto con la bandera confederal y otras polémicas etiquetas.

"Una cosa es utilizar insultos racistas y enarbolar la bandera del KKK, pero llevar a cabo actos de violencia alimentados por la animadversión y el odio racial viola la ley y los principios fundamentales de nuestra democracia", aseguró Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Por su parte, la fiscal federal del distrito central de Carolina del Norte, Sandra J. Hairston, señaló que "todas las personas -independientemente del color de su piel o de su nacionalidad- tienen derecho a circular por las vías públicas y a vivir en sus hogares sin temor a ser amenazadas, acosadas o intimidadas".