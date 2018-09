Durante una entrevista televisiva en vivo a un miembro de la Guardia Costera, a propósito de la llegada de la tormenta tropical Florence , se ve a otro integrante del equipo hacer el universalmente reconocido gesto de 'OK', pero de una manera que ahora muchos asocian con el racismo y con grupos de supremacía blanca.

"Estamos al tanto del ofensivo video en twitter - la Guardia Costera ha identificado al miembro y lo ha removido de (el equipo de) respuesta. Sus acciones no reflejan las de la Guardia Costera de Estados Unidos", tuiteó la agencia.

Despúes, un portavoz del cuerpo, el teniente JB Zorn, dijo al canal de noticias NBC News: “Sea lo que sea que signifique el símbolo, no refleja a la Guardia Costera ni los valores centrales de la Guardia Costera. No será tolerado”.

Sin embargo, la Guardia Costera no ha suministrado información sobre quién es el funcionario que sale en el video o las razones, más allá del clamor de usuarios de redes, para calificar como ofensivo su gesticulación y reasignarlo a otras tareas, se asume, lejos de las cámaras.

Para otros, como el candidato al Congreso por Nuevo México, Chris Manning, fue una exageración, ya que el gesto de 'OK' también es un gesto muy común. Precisamente por eso, para confundir, lo usan los promotores de la supremacía blanca, o la idea de que las personas de raza blanca son superiores a las de otras razas.

"Esperaría más agallas de una organización que es responsable de defender a esta nación. Y por no tomarse los 5 segundos que toma investigar y darse cuenta de que el símbolo de 'OK' no es un símbolo de supremacía blanca".