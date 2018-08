Ataques xenófobos a venezolanos y nicaragüenses esconden el drama de las nuevas migraciones forzadas

El ataque no discriminó no tomó en cuenta que los refugiados venezolanos, tras dejar su país, viven en situación precaria y dependen de la caridad de otros para poder subsistir.

Xenofobia en San José

Racismo viejo

Registros preocupantes

Pero lo sucedido en Brasil y San José de Costa Rica “si bien no es nuevo, es triste”, dice Gamarra. Añade que la xenofobia y el racismo “siempre han hecho que el extranjero no se sienta bien, que no pertenece” y hacen olvidar por un momento los grandes avances del liberalismo, “en cuanto al trato que debe dársele al individuo que viene de otro país”.

Los tiempos de Trump

Gamarra dice además que "la xenofobia lamentablemente no permite reconocer el aporte de los inmigrantes. La visión que proyecta el racismo a los extranjeros no se basa en la realidad. El 99.9% de ellos no son ni violadores, ni criminales, ni traficantes de drogas, ni prostitutas, ni culpables de todo lo malo que les quieren achacar. Los extranjeros no son lo que se dice de ellos, pero la precepción es lo que domina. La xenofobia hace perder de realidad del problema”, concluyó.