Liberan a Gypsy Rose Blanchard, la mujer que mató a su madre porque la obligó a fingir que estaba enferma para recaudar dinero

¿El móvil del crimen? La joven había sido forzada a asumir una incapacidad que no tenía diagnosticada. Su madre le obligó a fingir durante años que era discapacitada, tenía leucemia, distrofia muscular, epilepsia, asma y hasta un tubo por el que la alimentaban. Eso fue lo que su madre le hizo creer al mundo, a todos sus familiares, conocidos y a las organizaciones que durante años les dieron un sinnúmero de donaciones.

Les regalaron una casa con rampa para discapacitados, viajes gratis a Disney World y recibieron la caridad de fundaciones como Ronald McDonald House y la Fundación Make a Wish (Pide un Deseo), entre muchas otras. Mientras tanto Gypsy Rose era sometida a cirugías que no necesitaba, le recetaban medicamentos para enfermedades que no tenía y que contribuían a deteriorar su salud, porque le provocaban caídas de dientes y adoptar el físico de una persona enferma.