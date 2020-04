"¿Que si lloramos? Claro que lloramos”: los testimonios de enfermeros que luchan contra el virus

Este proceso lo está viviendo Amber Weber, enfermera del Centro Médico Luterano de Wheat Ridge en Colorado. A sus 38 años y con dos hijos pequeños, acepta tener muchas dudas después de recibir entrenamiento para lidiar con pacientes con coronavirus. “Más de uno en mi familia me dijo que deje esto, que no se justifica el riesgo”, dice. Pero Weber decidió seguir “porque no me hice enfermera para abandonar cuando más me necesitan mis pacientes u otros miembros del personal".