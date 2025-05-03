Warren Buffett dice cuál es el peor error que ha cometido Trump con sus aranceles

El inversionista Warren Buffett dijo este sábado a miles de accionistas de su conglomerado multinacional Berkshire Hathaway que Estados Unidos no debería usar "el comercio como un arma" y enfurecer al resto del mundo como lo ha hecho el presidente Donald Trump con sus aranceles que han sacudido los mercados globales.

El famoso inversor y director ejecutivo habló sobre las guerras comerciales de Estados Unidos, calificándolas de "gran error" en su tradicional encuentro en Omaha, Nebraska. "El comercio no debería ser un arma", declaró Buffett. También afirmó que "el comercio podría ser un acto de guerra".

Buffett, quien anunció su retiro este sábado, dijo que "es un gran error en mi opinión cuando tienes 7,500 millones de personas que no te quieren mucho, y tienes a 300 millones que se jactan de lo bien que lo ha hecho", afirmó Buffett al abordar el tema que estaba en la mente de todos al inicio de la reunión de accionistas.

Aunque Buffett dijo que lo mejor es que el comercio esté equilibrado entre los países, no cree que Trump lo esté haciendo de la manera correcta con sus aranceles generalizados.

"Deberíamos estar buscando comerciar con el resto del mundo. Deberíamos hacer lo que hacemos mejor y ellos deberían hacer lo que hacen mejor", expresó.

“Los cambios en las condiciones macroeconómicas y los acontecimientos geopolíticos, incluyendo cambios en las políticas comerciales internacionales y aranceles, podrían afectar negativamente nuestros resultados operativos y el valor de nuestras inversiones en renta variable y de nuestros negocios operativos”, declaró el conglomerado Berkshire en su informe trimestral este sábado.

“Actualmente, no podemos predecir con fiabilidad la naturaleza, el momento ni la magnitud de las posibles consecuencias económicas de dichos cambios ni su impacto en nuestros estados financieros consolidados”.

Buffett habló sobre la acumulación de efectivo en Berkshire. La compañía cuenta con aproximadamente 347,000 millones de dólares en efectivo. El veterano empresario afirmó que Berkshire eventualmente encontrará dónde invertir su efectivo, pero no en un futuro próximo.

"Es muy improbable que suceda mañana", afirmó. "No es improbable que suceda en cinco años". "Hemos ganado mucho dinero al no estar completamente invertidos en todo momento".

Buffett habló sobre la reciente volatilidad de los mercados y la verdadera montaña rusa que ha sido el comportamiento de Wall Street desde que Trump anuncio sus aranceles, dio marcha atrás o disminuyó el porcentaje de algunos.

"Lo que ha sucedido en los últimos 30 o 45 días... no es nada", afirmó. "Este no ha sido un mercado bajista drástico ni nada por el estilo", aseveró el inversionista de 94 años de edad.

Al ser consultado sobre consideraciones cambiarias, especialmente ante la cierta volatilidad que ha mostrado el dólar estadounidense como moneda de refugio, Buffett afirmó estar preocupado por la tendencia de los gobiernos a tomar decisiones que resultan en el debilitamiento de las monedas: “La política fiscal es lo que me preocupa en Estados Unidos, porque está hecha como está y todas las motivaciones apuntan a hacer muchas cosas que pueden causar problemas con el dinero. Pero esto no se limita a Estados Unidos, sino a todo el mundo”.

"El valor de la moneda es algo alarmante, y no tenemos un sistema eficaz para contrarrestarlo”, añadió el multimillonario.

Sus temores también los plasmó en el informe anual de su conglomerado, publicado este sábado: "El valor del papel moneda puede evaporarse si prevalece la insensatez fiscal. En algunos países, esta práctica imprudente se ha vuelto habitual, y, en la corta historia de nuestro país, Estados Unidos ha estado al borde del abismo. Los bonos fijos no ofrecen protección contra la descontrolada volatilidad monetaria".

Un evento muy esperado

Haibo Liu acampó durante la noche fuera del estadio para ser el primero en la fila el sábado por la mañana. Liu dijo que le preocupa que este año podría ser la última reunión de Buffett ya que tiene 94 años, por lo que hizo una prioridad asistir a su segunda reunión.

"Él me ha ayudado mucho", dijo Liu, quien viajó desde China para asistir. "Realmente quiero expresar mi agradecimiento a él".

La reunión atrae a unas 40,000 personas cada año que quieren escuchar a Buffett, incluidos algunos famosos e inversores conocidos. Este año, Hillary Rodham Clinton también asiste. Clinton fue la última candidata que Buffett apoyó públicamente porque él se ha alejado de la política y de cualquier tema controvertido en los últimos años por temor a perjudicar los negocios de Berkshire.

La accionista Linda Smith, de 73 años, conoció por primera vez a Warren Buffett y Berkshire Hathaway cuando reservó una habitación de su hermana, Doris, mientras era estudiante de posgrado en Washington DC. Smith dijo que Doris regresó de una reunión anual poco después de que Berkshire comprara See’s Candy y le dijo que tenía que comprar las acciones.

Smith no pudo comprarlas de inmediato porque el precio de una sola acción se vendía por alrededor de 3,400 dólares y eso era igual a su ingreso como estudiante de posgrado. Pero tan pronto como consiguió un trabajo después de la universidad, siguió el consejo de su amiga y comenzó a ahorrar para comprar algunas de las acciones que ahora se venden por 809,350 dólares.

A lo largo de los años, Smith estima que probablemente ha asistido a unas 20 reuniones anuales, a menudo llevando a un amigo.

"Realmente me gusta escuchar a Warren Buffett, especialmente este año con todo lo que ha sucedido", comentó Smith.

Con informacion de The Associated Press.