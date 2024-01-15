Un falso reporte de un incendio en la Casa Blanca llevó a un operativo de emergencia; Biden no estaba allí

Video El momento en que agentes del Servicio Secreto protegen a Biden tras choque de un auto con SUV de la caravana

Una llamada falsa al 911 informando que en la Casa Blanca se registraba un incendio llevó a que varios vehículos de emergencia se trasladaran hasta el complejo gubernamental en Washington DC el lunes por la mañana.

El presidente Joe Biden y su familia se encontraban en Camp David cuando camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia respondieron al falso informe poco después de las 7:00 am. Quien llamó también mintió al decir que había una persona atrapada.

PUBLICIDAD

Los detalles sobre el informe falso fueron informados por una persona familiarizada con el incidente que no estaba autorizada a hablar sobre el tema, por lo que narró los hechos a The Associated Press bajo condición de anonimato. En cuestión de minutos, los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos del Distrito de Columbia y el personal del Servicio Secreto de Estados Unidos determinaron que se trataba de un informe falso y cancelaron la respuesta.

Biden regresará a la Casa Blanca el lunes por la tarde después de pasar parte del fin de semana en el retiro presidencial en Maryland y participar en un evento en Filadelfia para conmemorar el día de Martin Luther King Jr.

Aunque la llamada falsa no causó un incidente de importancia recuerda a la estrategia conocida como 'swatting', que busca armar un gran despliegue policial, sobre todo si es posible de equipos 'SWAT' o alguna otra unidad táctica similar, utilizada recientemente por presuntos partidarios de Donald Trump contra personas a quienes perciben como enemigos del expresidente.

Mira también: