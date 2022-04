¿Quién puede procesar a Putin por "crímenes de guerra" cometidos en Ucrania?

Pero, por un lado, Rusia no es miembro de la Corte Penal, de la que se retiró en 2016, y por tanto no reconoce la jurisdicción de ese tribunal sobre ciudadanos de su país. Con total seguridad, el gobierno ruso no aceptará extraditar a ningún ciudadano que sea sospechoso de crímenes de guerra cometidos en el transcurso de una operación militar ordenada por el Kremlin.