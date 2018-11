Trump presume de "niveles muy altos de inteligencia" al reiterar su negación al cambio climático

El presidente Donald Trump aseguró que no es un "creyente" en el cambio climático y que no percibe los efectos que los informes científicos recogen sobre este fenómeno, en una entrevista publicada este martes en el diario The Washington Post.

"Uno de los problemas de mucha gente como yo mismo, es que tenemos niveles muy altos de inteligencia, pero no somos necesariamente tan creyentes", dijo Trump en su entrevista con el rotativo capitalino.

"En cuanto a si (el cambio climático) tiene o no la mano del hombre y si los efectos de los que estás hablando están ahí, yo no los veo", añadió.

Con estas palabras, Trump contradijo por segunda vez en 24 horas el reciente informe de su propio Gobierno que estima que las consecuencias del cambio climático podrían costar cientos de miles de millones dólares.

De acuerdo con el documento, el impacto del calentamiento global podría provocar que la economía se contrajera en torno a un 10 %, lo que representaría el doble de las pérdidas registradas durante la Gran Depresión de la década de 1930.



"No lo creo", respondió Trump este lunes al ser preguntado por el informe.

En la entrevista con The Washington Post, Trump dijo que el aire y el agua en EEUU están más limpias que nunca, se refirió a la contaminación en otras partes del mundo a la basura en los océanos. opinó sobre las prácticas de manejo forestal, pero no abordó la causa del calentamiento global según el consenso científico: las emisiones de dióxido de carbono.

Amenaza con cancelar reunión con Putin

Durante esa misma entrevista, Trump amenazó con cancelar la reunión que tiene previsto mantener este fin de semana en Buenos Aires con su homólogo ruso, Vladímir Putin, debido a la crisis marítima que Rusia ha generado con Ucrania al apresar tres embarcaciones de la Armada ucraniana.

El mandatario señaló que que estaba a la espera de recibir esta noche un "informe completo" de su equipo de seguridad nacional sobre las tensiones en la zona del estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov.

"Quizá no tendré la reunión (con Putin). Quizá ni siquiera tendré la reunión. No me gusta esa agresión (rusa contra Ucrania). No quiero esa agresión en absoluto", añadió.

Trump y Putin tienen previsto mantener una reunión bilateral en Buenos Aires, donde ambos asistirán este viernes y sábado a la cumbre de líderes del G20, en el que sería su primer encuentro desde la reunión bilateral que celebraron en julio en Helsinki.



El presidente estadounidense tuvo ayer una tibia reacción inicial a la crisis entre Rusia y Ucrania, al indicar únicamente que no le "gusta" lo que ha ocurrido entre esos dos países.

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, acusó a Rusia de cometer una "violación intolerable" de la soberanía territorial de Ucrania, e instó al Kremlin a "cesar inmediatamente su conducta ilegal".

Rusia se ha mantenido firme ante la presión de EEUU y Europa, y Putin advirtió a Ucrania de que no dé nuevos pasos "irreflexivos", mientras un tribunal de Crimea encarceló por dos meses a 12 de los 24 marineros apresados el domingo en el mar Negro.