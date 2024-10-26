Trump: "Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler"

Este artículo fue publicado originalmente por ‘The Atlantic’, lea aquí el texto (en inglés). Para apoyar el periodismo de 'The Atlantic', suscríbase aquí.

En abril de 2020, Vanessa Guillén, una soldado rasa del ejército de 20 años, fue apaleada hasta la muerte por un compañero en Fort Hood, en Texas. El asesino, ayudado por su novia, quemó el cuerpo de Guillén. Los restos de Guillén fueron descubiertos dos meses después, enterrados en la orilla de un río cercano a la base, tras una búsqueda masiva.

En el encuentro, Trump mantuvo una postura digna y expresó sus condolencias a la madre de Guillén. «He visto lo que le ha pasado a tu hija Vanessa, que era una persona espectacular, y respetada y querida por todo el mundo, incluso en el ejército», dijo Trump. Más adelante en la conversación, hizo una promesa: «Si puedo ayudarte con el funeral, te ayudaré, te ayudaré con eso», dijo. «Te ayudaré. Te ayudaré económicamente».

Natalie Khawam, la abogada de la familia, respondió: «Creo que los militares se encargarán de pagarlo». Trump respondió: «Bien. Lo harán los militares. Muy bien. Si necesitan ayuda, les ayudaré». Más tarde, un reportero que asistió la reunión le preguntó a Trump: «¿Se ha ofrecido a hacer eso por otras familias antes?». Trump respondió: «Lo he hecho. Lo he hecho. Personalmente. Tengo que hacerlo personalmente. No puedo hacerlo a través del gobierno». El reportero preguntó entonces: «¿Así que ha escrito cheques para ayudar a otras familias antes de esto?». Trump se volteó hacia la familia, todavía presente, y dijo: «Lo he hecho, lo he hecho, porque algunas familias necesitan ayuda ... Tal vez ustedes no necesitan ayuda, desde un punto de vista financiero. No tengo ni idea de lo que... simplemente creo que lo que ha pasado es algo horrible. Y si necesitan ayuda, yo estaré ahí para ayudarles».

Dos semanas después de la reunión en la Casa Blanca se celebró un funeral público en Houston. Le siguió un funeral privado y un entierro en un cementerio local, al que asistieron, entre otros, el alcalde de Houston y el jefe de policía de la ciudad. Se cerraron las autopistas y los dolientes llenaron las calles.

Cinco meses después, el secretario del ejército, Ryan McCarthy, anunció los resultados de una investigación. McCarthy citó numerosos «fallos de liderazgo» en Fort Hood y relevó o suspendió a varios oficiales, incluyendo al comandante general de la base. En una rueda de prensa, McCarthy dijo que el asesinato «sacudió nuestra conciencia» y «nos obligó a echar un vistazo crítico a nuestros sistemas, nuestras políticas y a nosotros mismos».

Según una persona cercana a Trump en ese momento, el presidente se agitó por los comentarios de McCarthy y planteó preguntas sobre la severidad de los castigos dispensados a los oficiales superiores y suboficiales.

En una reunión en el Despacho Oval el 4 de diciembre de 2020, los funcionarios se reunieron para discutir un asunto distinto de seguridad nacional. Hacia el final de la discusión, Trump pidió una actualización sobre la investigación McCarthy. Christopher Miller, el secretario de defensa interino (Trump había despedido a su predecesor, Mark Esper, tres semanas antes, escribiendo en un tuit: «Mark Esper ha sido despedido), estaba presente, junto con el jefe de gabinete de Miller, Kash Patel. En un momento dado, según dos personas presentes en la reunión, Trump preguntó: «¿Nos han facturado el funeral? ¿Cuánto costó?».

Según los asistentes y las notas contemporáneas de la reunión tomadas por uno de los participantes, un ayudante respondió: Sí, recibimos una factura; el funeral costó 60,000 dólares.

Trump se enfadó. «¡No cuesta 60,000 dólares enterrar a una puta mexicana!». Se volvió hacia su jefe de gabinete, Mark Meadows, y emitió una orden: «¡No lo pagues!». Más tarde, ese mismo día, seguía agitado. «¿Lo puedes creer?», dijo, según un testigo. «Maldita gente, intentando estafarme».

Khawam, la abogada de la familia, me dijo que envió la factura a la Casa Blanca, pero que la familia nunca recibió dinero de Trump. Algunos de los costos, dijo Khawam, fueron cubiertos por el ejército (que se ofreció, dijo, a permitir que Guillén fuera enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington) y otros fueron cubiertos por donaciones. Finalmente, Guillén fue enterrada en Houston.

Poco después de enviar por correo electrónico una serie de preguntas a un portavoz de Trump, Alex Pfeiffer, recibí un correo electrónico de Khawam, quien me pidió que publicara una declaración de Mayra Guillén, la hermana de Vanessa. Pfeiffer luego me envió por correo electrónico la misma declaración. «Estoy más que agradecida por todo el apoyo que el presidente Donald Trump mostró a nuestra familia durante un momento difícil», dice la declaración. «Fui testigo de primera mano de cómo el presidente Trump honra el servicio de los héroes de nuestra nación. Estamos agradecidos por todo lo que ha hecho y sigue haciendo para apoyar a nuestras tropas».

Pfeiffer me dijo que él no escribió esa declaración, y me envió por correo electrónico una serie de negaciones. En cuanto al comentario de Trump de «puta mexicana», Pfeiffer escribió: «El presidente Donald Trump nunca dijo eso. Es una mentira escandalosa de The Atlantic dos semanas antes de las elecciones». Aportó declaraciones de Patel y de un portavoz de Meadows, que negaron haber oído a Trump hacer la declaración. A través de Pfeiffer, el portavoz de Meadows también negó que Trump hubiera ordenado a Meadows que no pagara el funeral.

La declaración de Patel que me envió Pfeiffer decía: «Como alguien que estuvo presente en la sala con el presidente Trump, instó enérgicamente a que la afligida familia de Vanessa Guillen no tuviera que asumir el costo de los arreglos funerarios, incluso ofreciéndose a pagar personalmente para honrar su vida y sacrificio». Además, el presidente Trump consiguió que el Departamento de Defensa designara su muerte como ocurrida «en acto de servicio», lo que le otorgó todos los honores militares y proporcionó a su familia acceso a prestaciones, servicios y asistencia financiera completa».

Las cualidades personales mostradas por Trump en su reacción al costo del funeral de Guillén —desprecio, rabia, parsimonia, racismo— no sorprendieron a su círculo íntimo. Trump ha expresado con frecuencia su desprecio por quienes sirven en el ejército y por su devoción al deber, el honor y el sacrificio. Antiguos generales que han trabajado para Trump afirman que la única virtud militar que valora es la obediencia. A medida que su presidencia se acercaba a su fin, y en los años posteriores, se ha ido interesando cada vez más en las ventajas de la dictadura y en el control absoluto sobre el ejército que cree que proporcionaría. «Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler», dijo Trump en una conversación privada en la Casa Blanca, según dos personas que le oyeron decir esto. «Gente que le fuera totalmente leal, que siga órdenes». («Esto es absolutamente falso», escribió Pfeiffer en un correo electrónico. «El presidente Trump nunca dijo esto»).

El deseo de obligar a los líderes militares estadounidenses a obedecerle a él y no a la Constitución es uno de los temas constantes del discurso de Trump relacionado con el ejército. Antiguos oficiales también han citado otros temas recurrentes: su denigración del servicio militar, su ignorancia de las disposiciones del Código Uniforme de Justicia Militar, su admiración por la brutalidad y las normas antidemocráticas de comportamiento, y su desprecio por los veteranos heridos y por los soldados caídos en combate.

El general retirado Barry McCaffrey, un condecorado veterano de Vietnam, me dijo que Trump no comprende virtudes militares tan tradicionales como el honor y la abnegación. «El ejército es un país extranjero para él. No entiende las costumbres ni los códigos», dijo McCaffrey. «No penetra. Empieza por el hecho de que le parece una tontería hacer algo que no le beneficie directamente a él mismo».

Llevo casi una década interesándome por la comprensión de Trump de los asuntos militares. Al principio, fue la disonancia cognitiva lo que me atrajo al tema: según mi comprensión previa de la física política estadounidense, el menosprecio de Trump hacia el ejército, y en particular su crítica obsesiva del historial bélico del difunto senador John McCain, debería haber alienado profundamente a los votantes republicanos, si no a los estadounidenses en general. Y en parte mi interés surgió de la absoluta novedad del pensamiento de Trump. Este país nunca había visto, que yo sepa, una figura política nacional que insultara a los veteranos, a los guerreros heridos y a los caídos con regularidad metronómica.

Hoy —dos semanas antes de unas elecciones en las que Trump podría volver a la Casa Blanca— lo que más me interesa es su evidente deseo de ejercer el poder militar, y el poder sobre los militares, a la manera de Hitler y otros dictadores.

El enfoque singularmente corrosivo de Trump hacia la tradición militar se puso de manifiesto en agosto, cuando describió la Medalla de Honor, el máximo galardón nacional al heroísmo y la abnegación en combate, como inferior a la Medalla de la Libertad, que se concede a civiles por logros profesionales. Durante un discurso de campaña, describió a los galardonados con la Medalla de Honor como «o en muy mal estado porque han sido alcanzados muchas veces por las balas o están muertos», lo que llevó a los Veteranos de Guerras Extranjeras a emitir una condena: «Estos comentarios necios no sólo disminuyen el significado de la más alta condecoración al valor de nuestra nación, sino que también caracterizan burdamente los sacrificios de aquellos que han arriesgado sus vidas por encima y más allá de la llamada del deber». Más tarde, en agosto, Trump causó controversia al violar las normas federales que prohíben la politización de los cementerios militares, tras una visita de campaña a Arlington en la que hizo un gesto sonriente con el pulgar hacia arriba mientras estaba de pie detrás de las lápidas de los soldados estadounidenses caídos.

Sus comentarios sobre la Medalla de Honor no tienen nada que ver con su deseo expreso de recibir un Corazón Púrpura sin haber sido herido. También ha equiparado el éxito empresarial al heroísmo en el campo de batalla. En el verano de 2016, Khizr Khan, padre de un capitán del ejército de 27 años que había muerto en Irak, dijo en la Convención Nacional Demócrata que Trump no había «sacrificado nada». En respuesta, Trump menospreció a la familia Khan y dijo: «Creo que he hecho muchos sacrificios. Trabajo muy, muy duro. He creado miles y miles de empleos, decenas de miles de empleos, he construido grandes estructuras».

Un antiguo secretario del gabinete de la administración Trump me habló de una conversación que había mantenido con Trump durante su mandato sobre la guerra de Vietnam. Trump se libró de la conscripción alegando que tenía espolones óseos en los pies. («Tuve un médico que me dio una carta —una carta muy fuerte en los talones», dijo Trump a The New York Times en 2016). Una vez, cuando surgió en la conversación el tema de los veteranos de Vietnam que envejecen, Trump ofreció esta observación al funcionario del gabinete: «Vietnam habría sido una pérdida de tiempo para mí. Sólo los tontos fueron a Vietnam».

En 1997, Trump dijo al locutor de radio Howard Stern que evitar las enfermedades de transmisión sexual era «mi Vietnam personal. Me siento como un gran y muy valiente soldado». No ha sido la única vez que Trump ha comparado sus hazañas sexuales y sus desafíos políticos con el servicio militar. El año pasado, en un discurso ante un grupo de republicanos de Nueva York, mientras hablaba de las consecuencias de la publicación de la cinta Access Hollywood, dijo: «Subí al escenario (del debate) unos días después y un general, que es un general fantástico, me dijo: ‘Señor, he estado en el campo de batalla. Han caído hombres a mi izquierda y a mi derecha. Estuve en colinas donde murieron soldados. Pero creo que lo más valiente que he visto fue la noche en que usted subió a ese escenario con Hillary Clinton después de lo ocurrido’». Pedí a los responsables de la campaña de Trump que facilitaran el nombre del general que supuestamente dijo esto. Pfeiffer, el portavoz de la campaña, dijo: «Es una historia real y no hay ninguna buena razón para dar el nombre de un hombre honorable a The Atlantic para poder desprestigiarlo».

En su libro The Divider: Trump en la Casa Blanca, Peter Baker y Susan Glasser informaron de que Trump le preguntó a John Kelly, su jefe de gabinete en ese momento: «¿Por qué no puedes ser como los generales alemanes?». Trump, en varios momentos, se había sentido frustrado con oficiales militares que consideraba desleales y desobedientes. (A lo largo de su presidencia, Trump se refirió a los oficiales de bandera como «mis generales»). Según Baker y Glasser, Kelly explicó a Trump que los generales alemanes «intentaron matar a Hitler tres veces y casi lo consiguieron». Esta corrección no movió a Trump a reconsiderar su opinión: «No, no, no, fueron totalmente leales a él», respondió el presidente.

Esta semana, le pregunté a Kelly sobre su intercambio. Me dijo que cuando Trump sacó el tema de los «generales alemanes», Kelly respondió preguntando: «‘¿Te refieres a los generales de Bismarck?’». Continuó: «Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? ¿No te referirás a los generales de Hitler?’ Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler». Kelly me dijo que Trump no conocía a Rommel.

Baker y Glasser también informaron de que Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, temía que el hecho de que Trump «abrazara la gran mentira sobre las elecciones ‘como Hitler’ llevara al presidente a buscar un ‘momento Reichstag’».

Kelly —un general retirado de los Marines que, de joven, se había presentado voluntario para servir en Vietnam a pesar de padecer en realidad espolones óseos— dijo en una entrevista para el libro del periodista de CNN Jim Sciutto, The Return of Great Powers, que Trump elogió aspectos del liderazgo de Hitler. «Me dijo: ‘Bueno, pero Hitler hizo algunas cosas buenas’», recordó Kelly. «Le dije: ‘Bueno, ¿qué?’. Y él respondió: ‘Bueno, (Hitler) reconstruyó la economía’. Pero, ¿qué hizo con esa economía reconstruida? La volvió contra su propio pueblo y contra el mundo». Kelly amonestó a Trump: «Le dije: ‘Señor, nunca podrá decir nada bueno de ese tipo. Nada’».

No fue la única vez que Kelly se sintió obligado a instruir a Trump sobre historia militar. En 2018, Trump le pidió a Kelly que le explicara quiénes eran «los buenos» en la Primera Guerra Mundial. Kelly respondió explicándole una sencilla regla: Los presidentes deben, por una cuestión de política, recordar que los «buenos» en cualquier conflicto son los países aliados de los Estados Unidos. A pesar de la falta de conocimiento histórico de Trump, ha sido grabado diciendo que sabía más que sus generales sobre la guerra. Dijo a 60 Minutes en 2018 que sabía más sobre la OTAN que James Mattis, su secretario de defensa en ese momento, un general retirado de cuatro estrellas de los Marines que había servido como funcionario de la OTAN. Trump también dijo, en otra ocasión, que era él, y no Mattis, quien había «capturado» al Estado Islámico.

Como presidente, Trump demostró una sensibilidad extrema ante las críticas de los oficiales de bandera retirados; en un momento dado, propuso volver a llamar al servicio activo al almirante William McRaven y al general Stanley McChrystal, dos líderes de Operaciones Especiales de gran prestigio que se habían vuelto críticos de Trump, para que fueran sometidos a un consejo de guerra. Esper, que entonces era secretario de defensa, escribió en sus memorias que él y Milley convencieron a Trump de que no siguiera adelante con el plan. (Preguntado por las críticas de McRaven, que supervisó la incursión que acabó con la vida de Osama bin Laden, Trump respondió llamándole «partidario de Hillary Clinton y de Obama» y dijo: «¿No habría estado bien que hubiéramos atrapado a Osama bin Laden mucho antes?»).

Trump ha respondido con incredulidad cuando se le ha dicho que los militares estadounidenses prestan juramento a la Constitución, no al presidente. Según el reciente libro del periodista del New York Times Michael S. Schmidt, Donald Trump v. the United States, Trump le preguntó a Kelly: «¿De verdad cree que no me es leal?». Kelly respondió: «Ciertamente soy parte de la administración, pero mi lealtad última es al estado de derecho». Trump también flotó públicamente la idea de «la terminación de todas las normas, reglamentos y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución», como parte del esfuerzo para anular las elecciones presidenciales de 2020 y mantenerse en el poder.

En distintas ocasiones en 2020, Trump mantuvo conversaciones privadas en la Casa Blanca con funcionarios de seguridad nacional sobre las protestas de George Floyd. «Los generales chinos sabrían qué hacer», dijo, según exfuncionarios que me describieron las conversaciones, refiriéndose a los líderes del Ejército Popular de Liberación, que llevó a cabo la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989. (Pfeiffer negó que Trump dijera esto). El deseo de Trump de desplegar tropas estadounidenses contra ciudadanos estadounidenses está bien documentado. Durante el angustioso periodo de agitación social que siguió a la muerte de Floyd, Trump preguntó a Milley y a Esper, graduado en West Point y exoficial de infantería, si el ejército podía disparar a los manifestantes. «Trump parecía incapaz de pensar con claridad y serenidad», escribió Esper en sus memorias. «Las protestas y la violencia le tenían tan enfurecido que estaba dispuesto a enviar fuerzas en servicio activo para acabar con los manifestantes. Peor aún, sugirió que les disparáramos. Me pregunté por su sentido de la historia, del decoro y de su juramento a la Constitución». Esper dijo a la National Public Radio en 2022: «Llegamos a ese punto en la conversación en el que miró francamente al general Milley, y dijo: ‘¿No puedes dispararles, dispararles en las piernas o algo así?’». Cuando los oficiales de defensa argumentaron en contra del deseo de Trump, el presidente gritó, según los testigos: «¡Son unos putos perdedores!».

Trump ha expresado a menudo su estima por el tipo de poder que ejercen autócratas como el líder chino Xi Jinping; es bien conocida su admiración, incluso envidia, por Vladimir Putin. En los últimos días, ha señalado que, si gana la reelección en noviembre, le gustaría gobernar a la manera de estos dictadores —ha dicho explícitamente que le gustaría ser dictador por un día en su primer día de vuelta a la Casa Blanca— y ha amenazado, entre otras cosas, con desatar al ejército contra los «lunáticos de la izquierda radical». (Uno de sus cuatro exasesores de seguridad nacional, John Bolton, escribió en sus memorias: «Está reñido entre Putin y Xi Jinping quién estaría más contento de ver a Trump de nuevo en el cargo»).

Los líderes militares han condenado a Trump por poseer tendencias autocráticas. En su ceremonia de jubilación el año pasado, Milley dijo: «No prestamos juramento a un rey, ni a una reina, ni a un tirano o dictador, y no prestamos juramento a un aspirante a dictador... Prestamos juramento a la Constitución, y prestamos juramento a la idea que es los Estados Unidos, y estamos dispuestos a morir para protegerla». En los últimos años, Milley ha dicho en privado a varios interlocutores que creía que Trump era un fascista. Muchos otros líderes también se han escandalizado por el deseo de venganza de Trump contra sus críticos internos. En el momento álgido de las protestas contra Floyd, Mattis escribió: «Cuando me alisté en el ejército, hace unos 50 años, juré apoyar y defender la Constitución. Nunca soñé que a las tropas que prestaran ese mismo juramento se les ordenaría, bajo ninguna circunstancia, violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos».

La frustración de Trump con los líderes militares estadounidenses le llevó a menospreciarlos con regularidad. En su libro A Very Stable Genius, Carol Leonnig y Philip Rucker, ambos de The Washington Post, relataron que en 2017, durante una reunión en el Pentágono, Trump gritó a un grupo de generales: «Yo no iría a la guerra con ustedes. Son un grupo de imbéciles y bebés». Y en su libro Rage, Bob Woodward relató que Trump se quejó de que «mis putos generales son un montón de cobardes. Se preocupan más por sus alianzas que por los acuerdos comerciales».

El desdén de Trump por los oficiales militares estadounidenses está motivado en parte por su disposición a aceptar sueldos bajos. En una ocasión, tras una sesión informativa en la Casa Blanca ofrecida por el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford, Trump dijo a sus ayudantes: «Ese tipo es inteligente. ¿Por qué se alistó en el ejército?». (En otra ocasión, John Kelly pidió a Trump que adivinara el sueldo anual de Dunford. La respuesta del presidente: 5 millones de dólares. El sueldo real de Dunford era de menos de 200,000 dólares).

Trump ha expresado a menudo su amor por los adornos del poder marcial, exigiendo a sus ayudantes que organicen el tipo de desfiles cargados de armaduras ajenos a la tradición estadounidense. Tanto los ayudantes civiles como los generales se opusieron. En una ocasión, el general de las Fuerzas Aéreas, Paul Selva, entonces vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, dijo al presidente que él se había criado en parte en Portugal, que, según explicó, «era una dictadura, y los desfiles consistían en mostrar a la gente quién tenía las armas. En los Estados Unidos no hacemos eso. No es lo que somos».

Para los republicanos en 2012, fue John McCain quien sirvió de modelo de «quiénes somos». Pero en 2015, el partido había cambiado. En julio de ese año, Trump, entonces uno de los varios candidatos a la nominación presidencial republicana, hizo una declaración que debería haber puesto fin a su campaña. En un foro para conservadores cristianos en Iowa, Trump dijo de McCain: «No es un héroe de guerra. Es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada».

Fue una declaración sorprendente, y una introducción al gran público de la visión singularmente corrosiva de Trump sobre McCain, y de su aberrante comprensión de la naturaleza del heroísmo militar estadounidense. No era la primera vez que Trump insultaba el historial bélico de McCain. Ya en 1999 insultaba a McCain. En una entrevista con Dan Rather ese año, Trump preguntó: «¿Ser capturado te convierte en un héroe? No lo sé. No estoy seguro». (Una breve introducción: McCain, que había volado en 22 misiones de combate antes de ser derribado sobre Hanoi, fue torturado casi continuamente por sus captores comunistas, y rechazó repetidas ofertas de ser liberado anticipadamente, insistiendo en que los prisioneros fueran liberados en el orden en que habían sido capturados. McCain sufrió físicamente sus heridas hasta su muerte, en 2018). Los partidarios de McCain creen, con justificación, que la aversión de Trump fue provocada en parte por la capacidad de McCain para ver a través de Trump. «John no le respetaba, y Trump lo sabía», me dijo Mark Salter, ayudante y coautor de McCain durante muchos años. «John McCain tenía un código. Trump sólo tiene agravios, impulsos y apetitos. En lo más profundo de su alma de hombre-niño, sabía que McCain y sus logros le hacían parecer un bobo».

Trump, dicen quienes han trabajado para él, es incapaz de entender la norma militar según la cual no se abandona a los compañeros en el campo de batalla. Siendo presidente, Trump dijo a altos asesores que no entendía por qué el gobierno estadounidense daba tanto valor a la búsqueda de soldados desaparecidos en combate. Para él, se les podía dejar atrás porque habían actuado mal al ser capturados.

Mis reportajes durante el mandato de Trump me llevaron a publicar en este sitio, en septiembre de 2020, un artículo sobre las actitudes de Trump hacia McCain y otros veteranos, y sus opiniones sobre el ideal del servicio nacional en sí mismo. La historia se basó en entrevistas con múltiples fuentes que tuvieron contacto de primera mano con Trump y sus puntos de vista. En ese artículo, detallé numerosos casos en los que Trump insultaba a soldados, oficiales de bandera y veteranos por igual. Escribí extensamente sobre la reacción de Trump a la muerte de McCain en agosto de 2018: El presidente dijo a sus ayudantes: «No vamos a apoyar el funeral de ese perdedor», y se enfureció cuando vio las banderas en la Casa Blanca bajadas a media asta. «¿Por qué coño hacemos eso? El tipo fue un puto perdedor», dijo enfadado. Sólo cuando Kelly le dijo a Trump que le «matarían en la prensa» por mostrar tal falta de respeto, el presidente cedió. En el artículo, también informé de que Trump había menospreciado al presidente George H. W. Bush, aviador naval en la Segunda Guerra Mundial, por haber sido derribado por los japoneses. Dos testigos me dijeron que Trump dijo: «No lo entiendo. Ser derribado te convierte en un perdedor». (Bush eludió finalmente la captura, pero otros ocho aviadores fueron capturados y ejecutados por los japoneses).

Al año siguiente, funcionarios de la Casa Blanca exigieron a la Marina que mantuviera el U.S.S. John S. McCain, que lleva el nombre del padre y el abuelo de McCain —ambos estimados almirantes— fuera de la vista de Trump durante una visita a Japón. La Marina no accedió.

La preocupación de Trump por McCain no ha disminuido. En enero, Trump condenó a McCain —seis años después de su muerte— por haber apoyado el plan de salud del presidente Barack Obama. «Vamos a luchar por un sistema de salud mucho mejor que el Obamacare», dijo Trump ante una multitud en Iowa. «Obamacare es una catástrofe. Nadie habla de ello. Sin John McCain, lo habríamos conseguido. John McCain por alguna razón no pudo levantar el brazo ese día. ¿Recuerdan?» Al parecer, se trataba de una referencia malintencionada a las heridas de guerra de McCain —incluyendo aquellas sufridas durante torturas— que limitaban la movilidad de la parte superior de su cuerpo.

También he escrito anteriormente sobre la visita de Trump en 2017 al Cementerio Nacional de Arlington con motivo del Día de los Caídos. Kelly, que entonces era secretario de seguridad nacional, le acompañó. Los dos hombres visitaron la Sección 60, la sección de 14 acres que es el lugar de enterramiento de los caídos en las guerras más recientes de los Estados Unidos (y el lugar de la polémica de Trump en Arlington a principios de este año). El hijo de Kelly, Robert, un oficial de la Marina muerto en 2010 en Afganistán, está enterrado en la Sección 60. Trump, de pie junto a la tumba de Robert Kelly, se volvió hacia su padre y le dijo: «No lo entiendo. ¿Qué ganaban con ello?». Al principio, Kelly creyó que Trump se refería a la abnegación de las fuerzas voluntarias estadounidenses. Pero más tarde se dio cuenta de que Trump simplemente no entiende las opciones de vida no transaccionales. Cité a uno de los amigos de Kelly, un general de cuatro estrellas retirado, que dijo de Trump: «No puede concebir la idea de hacer algo por alguien que no sea él mismo. Simplemente piensa que cualquiera que haga algo cuando no hay un beneficio personal directo que obtener es un tonto». En los momentos en que Kelly se sentía especialmente frustrado por Trump, abandonaba la Casa Blanca y cruzaba el Potomac para visitar la tumba de su hijo, en parte para recordarse a sí mismo la naturaleza del sacrificio en toda regla.

El año pasado, Kelly me dijo, en referencia a los 44 años de uniforme de Mark Milley: «El presidente no podía comprender a las personas que sirvieron honorablemente a su nación».

El incidente concreto del que informé en el artículo de 2020 que más atención acaparó también proporcionó a la historia su titular: «Trump: Los estadounidenses que murieron en la guerra son ‘perdedores’ y ‘tontos’». La historia se refería a una visita que Trump hizo a Francia en 2018, durante la cual el presidente llamó a los estadounidenses enterrados en un cementerio de la Primera Guerra Mundial «perdedores». Dijo, en presencia de ayudantes: «¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores». En otro momento de ese viaje, se refirió a los más de 1,800 Marines que perdieron la vida en Belleau Wood como «tontos» por morir por su país.

Trump ya tenía programada la visita a un cementerio, y no entendía por qué su equipo programaba una segunda visita al camposanto, sobre todo teniendo en cuenta que la lluvia le iba a castigar el pelo. «¿Por qué dos cementerios?» preguntó Trump. «¿Qué carajo?». Kelly canceló posteriormente la segunda visita, y asistió él mismo a una ceremonia allí con el general Dunford y sus esposas.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly (i), y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, visitan el cementerio y memorial estadounidense de Aisne-Marne en Belleau, Francia, en noviembre de 2018. Imagen GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images

El artículo desató una gran controversia, y provocó una airada reacción de la administración Trump, y del propio Trump. En tuits, declaraciones y ruedas de prensa en los días, semanas y años siguientes, Trump tachó a The Atlantic de «revista de segunda», «revista fracasada», «revista terrible» y «revista de tercera que no va a seguir en el negocio mucho más tiempo»; también se refirió a mí como «estafador», entre otras cosas. Trump ha continuado estos ataques recientemente, llamándome «horrible, lunático de la izquierda radical llamado Goldberg» en un mitin este verano.

En los días posteriores a la publicación de mi artículo original, tanto Associated Press como, sobre todo, Fox News, confirmaron la historia, lo que provocó que Trump exigiera a Fox que despidiera a Jennifer Griffin, su experimentada y bien considerada reportera de defensa. Poco después de la publicación, Alyssa Farah, portavoz de la Casa Blanca, emitió un comunicado en el que afirmaba: «Este informe es falso. El presidente Trump tiene a los militares en la más alta estima».

Poco después de que apareciera el reportaje, Farah preguntó a numerosos funcionarios de la Casa Blanca si habían oído a Trump referirse a los veteranos y a los caídos en la guerra como tontos o perdedores. Informó públicamente de que ninguno de los funcionarios a los que preguntó le había oído utilizar esos términos. Finalmente, Farah se opuso a Trump. Escribió en X el año pasado que le había preguntado al presidente si mi historia era cierta. «Trump me dijo que era falsa. Eso fue mentira».

Cuando hablé con Farah, que ahora es conocida como Alyssa Farah Griffin, esta semana, dijo: «Entendí que la gente fuera escéptica sobre la historia de ‘tontos y perdedores’, y yo estaba en la Casa Blanca presionando en contra de ella. Pero se lo dijo a John Kelly a la cara, y yo creo fundamental y absolutamente que John Kelly es un hombre honorable que sirvió a nuestro país y que ama y respeta a nuestras tropas. He escuchado a Donald Trump hablar de una manera deshumanizante sobre tantos grupos. Después de trabajar para él en 2020 y escuchar sus continuos ataques a los miembros del servicio desde entonces, incluyendo mi antiguo jefe, el general Mark Milley, creo firme e inequívocamente en la versión del general Kelly».

(Pfeiffer, el portavoz de Trump, dijo, en respuesta: «Alyssa es una exempleada despechada que ahora miente en su afán de perseguir la adulación liberal. El presidente Trump nunca insultaría a los héroes de nuestra nación»).

El año pasado, publiqué en esta revista un artículo sobre Milley que coincidió con el final de su mandato de cuatro años. En él, detallaba su tumultuosa relación con Trump. Milley se resistió a los impulsos autocráticos de Trump, y también argumentó en contra de sus muchos impulsos irreflexivos e impetuosos en materia de seguridad nacional. Poco después de que apareciera ese artículo, Trump sugirió públicamente que Milley fuera ejecutado por traición. Esa sorprendente declaración provocó que John Kelly hablara públicamente sobre Trump y su relación con los militares. Kelly, que anteriormente había calificado a Trump como «la persona más imperfecta que he conocido en mi vida», dijo a Jake Tapper de CNN, que Trump se había referido a los prisioneros de guerra estadounidenses como «tontos» y había calificado de «perdedores» a los soldados que murieron luchando por su país.

«¿Qué puedo añadir que no se haya dicho ya?», preguntó Kelly. «Una persona que piensa que quienes defienden a su país de uniforme, o son derribados o gravemente heridos en combate, o pasan años siendo torturados como prisioneros de guerra, son todos unos ‘tontos’ porque ‘no hay nada para ellos’. Una persona que no quería ser vista en presencia de militares amputados porque ‘no me conviene’. Una persona que demostró un abierto desprecio por una familia Estrella de Oro —por todas las familias Estrella de Oro— en televisión durante la campaña de 2016, y despotricó diciendo que nuestros héroes más preciados que dieron su vida en defensa de los Estados Unidos son ‘perdedores’ y que no visitaría sus tumbas en Francia».

Cuando hablamos esta semana, Kelly me dijo: «El presidente Trump utilizó los términos tontos y perdedores para describir a los soldados que dieron su vida en defensa de nuestro país. Hay mucha, mucha gente que le ha oído decir esas cosas. La visita a Francia no fue la primera vez que dijo eso».

Kelly y otros han tomado especial nota de la repulsión que siente Trump en presencia de veteranos heridos. Después de que Trump asistiera a un desfile del Día de la Bastilla en Francia, dijo a Kelly y a otros que le gustaría organizar su propio desfile en Washington, pero sin la presencia de veteranos heridos. «No los quiero», dijo Trump. «No queda bien para mí».

Milley también fue testigo del desdén de Trump por los heridos. Milley había elegido a un capitán del ejército gravemente herido, Luis Avila, para cantar «God Bless America» en su ceremonia de investidura en 2019. Avila, que había completado cinco misiones de combate, había perdido una pierna en un ataque con artefactos explosivos improvisados en Afganistán, y había sufrido dos ataques al corazón, dos derrames cerebrales y daños cerebrales como resultado de sus lesiones. Avila es considerado un héroe en todos los rangos del ejército.

El día de la ceremonia había llovido y el suelo estaba blando; en un momento dado, la silla de ruedas de Avila estuvo a punto de volcar. La esposa de Milley, Hollyanne, corrió a ayudar a Avila, al igual que el entonces vicepresidente Mike Pence. Tras la actuación de Avila, Trump se acercó para felicitarle, pero luego le dijo a Milley, al alcance del oído de varios testigos: «¿Por qué traes a gente así aquí? Nadie quiere ver eso, a los heridos». Que Avila no vuelva a aparecer en público, le dijo Trump a Milley.

Un desafío igualmente serio al sentido del deber de Milley llegó en forma de ignorancia de Trump de las reglas de la guerra. En noviembre de 2019, Trump intervino en tres casos diferentes de brutalidad que entonces estaban siendo juzgados por los militares. En el caso más infame, el Navy SEAL Eddie Gallagher había sido declarado culpable de posar con el cadáver de un miembro del Estado Islámico. Aunque Gallagher fue declarado inocente de asesinato, los testigos declararon que había apuñalado al prisionero en el cuello con un cuchillo de caza. En un movimiento muy inusual, Trump revocó la decisión de la Marina de degradarlo. Un oficial subalterno del ejército llamado Clint Lorance también fue objeto de la simpatía de Trump. Trump indultó a Lorance, que había sido condenado por ordenar disparar a tres afganos desarmados, dos de los cuales murieron. Y en un tercer caso, un boina verde llamado Mathew Golsteyn fue acusado de matar a un afgano desarmado que creía que era un fabricante de bombas talibán. «Di la cara por tres grandes guerreros contra el estado profundo», dijo Trump en un mitin en Florida.

En el caso Gallagher, Trump intervino para permitir que Gallagher conservara su insignia Trident, una de las más codiciadas de todo el ejército estadounidense. La cúpula de la Marina consideró esta intervención especialmente ofensiva porque la tradición sostenía que sólo un oficial al mando o un grupo SEAL en una junta del Tridente debían decidir quién merecía ser un SEAL. Milley intentó convencer a Trump de que su intromisión estaba dañando la moral de la Marina. Volaban de Washington a la base aérea de Dover, en Delaware, para asistir a un «traslado digno», una ceremonia de repatriación de miembros caídos del servicio, cuando Milley trató de explicar a Trump el daño que estaban haciendo sus intervenciones.

En mi artículo, informé de que Milley dijo: «Señor presidente, tiene que entender que los SEAL son una tribu dentro de una tribu más grande, la Marina. Y depende de ellos decidir qué hacer con Gallagher. Usted no quiere intervenir. Esto depende de la tribu. Tienen sus propias reglas que siguen».

Trump calificó a Gallagher de héroe y dijo que no entendía por qué se le castigaba.

«Porque degolló a un prisionero herido», dijo Milley.

«El tipo iba a morir de todos modos», dijo Trump.

Milley respondió: «Señor presidente, tenemos ética militar y leyes sobre lo que ocurre en batalla. No podemos hacer ese tipo de cosas. Es un crimen de guerra». Trump dijo que no entendía «el gran problema». Y continuó: «Ustedes» —se refería a los soldados de combate— «son todos unos asesinos. ¿Cuál es la diferencia?».

Milley llamó entonces a uno de sus ayudantes, un oficial SEAL veterano de combate, al despacho del presidente en el Air Force One. Milley cogió el pin del Tridente en el pecho del SEAL y le pidió que le describiera su importancia. El ayudante explicó a Trump que, por tradición, sólo los SEAL pueden decidir, basándose en evaluaciones de competencia y carácter, si uno de los suyos debe perder su pin. Pero el presidente no cambió de opinión. Gallagher conservó su pin.

Un día, en el primer año de la presidencia de Trump, almorcé con Jared Kushner, el yerno de Trump, en su despacho de la Casa Blanca. Dirigí la conversación, en cuanto pude, al tema del carácter de su suegro. Mencioné uno de los recientes arrebatos de Trump y le dije a Kushner que, en mi opinión, el comportamiento del presidente era perjudicial para el país. Cité, como suelo hacer, lo que en mi opinión es el pecado original de Trump: su burla del heroísmo de John McCain.

Aquí es donde nuestra conversación se volvió extraña, y digna de mención. Kushner respondió de un modo que hizo parecer que estaba de acuerdo conmigo. «Nadie puede caer tan bajo como el presidente», dijo. «Ni siquiera deberían intentarlo».

Por un momento me pareció desconcertante. Pero luego lo entendí: Kushner no estaba insultando a su suegro. Le estaba haciendo un cumplido. En la mente de Trump, los valores tradicionales —incluyendo aquellos adoptados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos que tienen que ver con el honor, la abnegación y la integridad— no tienen mérito, relevancia ni significado.