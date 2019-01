Trump está decidido a dar el discurso del Estado de la Unión y busca dónde

Fuentes familiarizadas con la planeación del evento le dijeron a ABC News que inicialmente la administración estaba preparando al menos dos versiones del discurso, una en caso de que el gobierno aún esté cerrado y otra si el gobierno ya ha reabierto. Pero como los prospectos de que el cierre acabe cada vez son menos, ahora están planeando dos versiones: un discurso más tradicional al Congreso en el pleno de la Cámara o algún otro lugar en la capital y otra versión "en un mitin político fuera de Washington, DC que aún no se ha determinado", dice ABC.

Aún así, un alto funcionario de la administración le confirmó al medio que la Casa Blanca le envió un correo electrónico al sargento de armas de la Cámara de Representantes solicitando un recorrido por la cámara para prepararse para el discurso. Los republicanos están alentando a Trump a obligar a Pelosi a retirarle oficialmente la invitación al presidente, no solo como una sugerencia, según le dijeron a ABC News fuentes republicanas involucradas en las discusiones.

El presidente no se ha pronunciado al respecto excepto por Twitter este domingo: "Nancy, todavía estoy pensando en el discurso del Estado de la Unión, hay muchas opciones, incluyendo hacerlo según su oferta por escrito (hecha durante el cierre, la seguridad no es un problema), y mi aceptación por escrito. ¡Aunque un contrato un contrato, te responderé pronto!"

"Creo que es una afrenta para el presidente y para la oficina de la presidencia, en realidad, que (Pelosi) tenga el descaro de decir: 'No hay Estado de la Unión'. No me puedo imaginar que vayan a tratar de seguir adelante (con eso), pero si lo hacen, mi sugerencia al senador McConnell sería invitar a (Trump) al Senado", dijo Paul.