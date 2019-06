Trump espera alcanzar un “acuerdo comercial sustancial” con Reino Unido cuando abandone la Unión Europea

"Creo que tendremos un acuerdo comercial muy, muy sustancial", afirmó Trump antes de hablar de comercio con empresarios británicos y estadounidenses en compañía de la primera ministra Theresa May , quien llamó a construir una asociación económica "aún más grande" entre ambos países.

Está previsto que Gran Bretaña salga de la UE el 31 de octubre a menos que ambas partes acuerden un aplazamiento. Derrotada por su plan negociado para el ' Brexit ', May renunciará el viernes a su puesto como líder del partido, dando inicio a la pugna por sucederla como primera ministra.

May dijo que había "grandes oportunidades" para que Gran Bretaña y Estados Unidos trabajaran juntos en el futuro. "Es una gran asociación, pero creo que podemos llevarla aún más lejos. Por supuesto, con un buen acuerdo comercial bilateral", dijo May, citada en The Guardian.