Trump dice que no quiere saber nada del embajador británico luego de que el diplomático lo llamara "inepto"

Sin embargo no dio detalles sobre la medida diplomática que usaría al respecto, como, por ejemplo, declararlo persona non grata.

"He sido muy crítico de cómo el Reino Unido y la primera ministra Theresa May han manejado el Brexit", tuiteó Trump. "Qué desorden el que han creado ella y sus representantes. Le dije cómo debía hacerse, pero ella decidió irse por otro lado. No conozco al embajador, pero no cae bien y la gente no piensa bien de él en EEUU. No estaremos tratando con él más. Las buenas noticias para el maravilloso Reino Unido son que pronto tendrán un nuevo primer ministro. Aunque disfrute plenamente la magnífica visita de estado el mes pasado, ¡con la Reina es con quien más quedé impresionado!"