Donald Trump

Trump dice que el gobierno federal debería tomar el control de Washington DC

Por:
Univision y AP
Video Trump tilda de "dictador" a Zelensky, quien lo había cuestionado por una posible influencia de Rusia

El presidente Donald Trump manifestó el miércoles su apoyo a los esfuerzos del Congreso para que el gobierno federal se haga cargo de la capital de la nación, y dijo que aprueba que el Distrito de Columbia vuelva a estar bajo control federal directo.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump se quejó de la delincuencia y la falta de vivienda, y dijo: "Creo que deberíamos tomar el control de Washington DC, hacerla segura. Creo que deberíamos gobernar el Distrito de Columbia", agregó.

Según los términos de la autoridad de autonomía de la ciudad, el Congreso ya examina todas las leyes de DC y puede revocarlas directamente.

Algunos legisladores republicanos han tratado de ir más allá, erosionando décadas de autonomía limitada de la ciudad y poniéndola de nuevo bajo control federal directo, como lo estaba en su fundación.

Las críticas de Trump a DC: se queja de que haya tiendas de campaña en los jardines

Trump dijo que le gustaba personalmente la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, pero se quejó de la gobernanza de la ciudad.

"No están haciendo el trabajo", dijo Trump. "Demasiada delincuencia, demasiada... demasiadas tiendas de campaña en los jardines... estos jardines magníficos".

Trump argumentó que no puede haber imágenes de personas sin hogar cuando recibe a líderes extranjeros en Washington. “No se puede permitir que eso suceda”, dijo. “No se pueden tener tiendas de campaña en toda su hermosa, su otrora magnífica plaza y jardines”, agregó.

Sin hacer referencia a los comentarios de Trump, la alcaldesa Bowser hizo una publicación en X en la que asegura que “Washington DC es una ciudad de clase mundial”, acompañada por una infografía con datos destacados de la capital.

Video Newsom desafía al gobierno Trump al destinar $50 millones para proteger a inmigrantes: así serán distribuidos
