Trump dice "absolutamente no" a la idea de que Puerto Rico sea un nuevo estado de EEUU

El presidente Donald Trump respondió con un "absolutamente no" a la idea de que Puerto Rico se convierta en algún momento en el estado 51 de la unión estadounidense argumentando la incompetencia de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, una dura crítica a la manera como el gobierno federal respondió a la emergencia ocasionada por el huracán María hace poco más de un año.

"Con la alcaldesa de San Juan tan mala e incompetente que es, Puerto Rico no debería estar hablando de la estadidad hasta que lleguen algunas personas que realmente saben lo que hacen", dijo el presidente Trump al presentador Geraldo Rivera en un entrevista que le dio el domingo a la Radio WTAM en Cleveland.

Trump llamó un "espactáculo de terror" lo hecho por Yulín Cruz, anque no dio más detalles.

"No murieron 3,000 personas entre los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, DESPUÉS que la tormenta llegara, los números que tenía (el gobierno) eran entre 6 y 18 muertos. Según pasó el tiempo, los números no aumentaron mucho. Luego, mucho tiempo después, empezaron a publicar unas cifras más altas, como 3,000", dijo Trump en un primer tuit.