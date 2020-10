Trump da marcha atrás y reanuda negociaciones con los demócratas para lograr un nuevo paquete de ayuda

El presidente Donald Trump dijo que las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda han sido reanudadas y que podrían incluir una nueva ronda de cheques de subsidios de 1,200 dólares , pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió que solo negociaría si la Casa Blanca se compromete a aprobar una partida integral y no solo ayuda para las aerolíneas.

“Terminé las negociaciones hace dos días porque no estaban funcionando. Ahora están comenzando a funcionar, estamos comenzando a tener unas negociaciones muy productivas”, dijo el presidente en una entrevista con Fox Business Network .

Pelosi dijo que ella le dejó en claro el miércoles a Mnuchin que estaba dispuesta a considerar el plan de ayuda para las aerolíneas siempre y cuando el gobierno se comprometa a aprobar un paquete de ayuda integral , reportó The New York Times .

Pelosi no ha dicho públicamente que otros asuntos cubriría el paquete integral, que tendría un costo de entre 1.6 y 2.2 billones de dólares (trillion en inglés).

“Estamos negociando sobre aerolíneas y estamos negociando sobre un acuerdo más amplio que las aerolíneas. Estamos hablando sobre un acuerdo con 1,200 dólares por persona, estamos hablando sobre otras cosas”, dijo Trump. “Pero no es culpa de nadie. Ellos están tratando de hacer cosas y nosotros estamos tratando de hacer cosas y no estaba funcionando. Yo le puse fin. No quiero caer en juegos. Y luego volvimos a negociar y veo que los mercados están yendo bien pero creo que tenemos buenas probabilidades de hacer algo”.