Trump cancela invitación a los ganadores del Super Bowl por disputa con el himno nacional

El presidente Donald Trump informó este lunes que el equipo campeón del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, no podrá visitar la Casa Blanca el martes como estaba previsto debido a que canceló la invitación luego de que varios jugadores planeaban no asistir a consecuencia de la larga disputa en torno a arrodillarse durante el himno nacional al inicio de los partidos.

Varios miembros del equipo, incluyendo Malcolm Jenkins, el ala defensiva Chris Long y el receptor abierto Torrey Smith, ahora con los Carolina Panthers, han expresado abiertamente sus planes de no asistir a ninguna visita a la Casa Blanca debido a su oposición a Trump y sus políticas. Jenkins le dijo a los periodistas en mayo que viajaría a Washington DC con sus compañeros de equipo pero que no visitaría la Casa Blanca.



Bajo una nueva política presentada el mes pasado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, y aplaudida por Trump, los equipos serán multados si los jugadores en el campo no se ponen de pie durante el himno nacional, 'The Star-Spangled Banner'. Los jugadores que no quieran ponerse de pie pueden permanecer en el vestuario hasta que el himno haya terminado.