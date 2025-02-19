Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la orden de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Video Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la orden de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento

Una corte de apelaciones decidió mantener este miércoles el bloqueo sobre la orden ejecutiva con la que Donald Trump quiere poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos, con base en San Francisco, rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que levantara la suspensión que un juez había impuesto previamente sobre la orden del presidente, al considerar que violaba la Constitución.

El fallo de este miércoles podría llevar el litigio a la Corte Suprema.

El Departamento de Justicia argumentó que el decreto era "una parte integral del esfuerzo más amplio del presidente Trump para reparar el sistema de inmigración de EEUU y abordar la crisis en curso en la frontera sur".

Este caso surgió de una demanda conjunta presentada por los fiscales generales de cuatro estados demócratas, en la que rechazaron enmarcar la iniciativa de Trump en el ámbito migratorio.

"Este no es un caso sobre inmigración. Se trata de derechos de ciudadanía que la Decimocuarta Enmienda y el estatuto federal intencional colocan explícitamente más allá de la autoridad del presidente a la hora de condicionar o negar", escribieron.

La batalla legal de Trump por la ciudadanía por nacimiento

Poco después de asumir la presidencia, Trump firmó una para acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin estatus permanente al momento del nacimiento del bebé. Era una de sus promesas de campaña.

En el texto, alegó que los hijos de no ciudadanos no son sujetos de la jurisdicción de EEUU y ordenó que las agencias federales no reconozcan como estadounidense a un niño si al menos uno de sus padres no es ciudadano.

Bajo ese parámetro, organizaciones alertaron que la orden dejaría en un limbo legal a decenas de miles de bebés por nacer de padres con estatus que van desde dreamers, portadores de visas y refugiados, hasta solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados.

Antes de que se encontrara con el rechazo de varios jueces, que ya habían ordenado su bloqueo temporal, estaba previsto que la orden entrara en vigor este jueves, 20 de febrero.

En las varias demandas presentadas en contra de la orden de Trump se defiende que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda con una orden ejecutiva.

Aseguran que EEUU siempre ha reconocido el principio de jus soli. Este contempla que cualquier niño nacido en el país es ciudadano por nacimiento sin importar si sus padres tienen la nacionalidad estadounidense.

"Es un fundamento de nuestra democracia (...) y ha dado forma a un sentimiento compartido de pertenencia nacional por generaciones de ciudadanos", se lee en una de las demandas.

