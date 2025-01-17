Biden establece nuevo récord al conmutar 2,500 penas por delitos de drogas no violentos

Video Discurso completo de despedida del presidente Biden: alertó de los peligros de una naciente "oligarquía"

El presidente Joe Biden anunció este viernes la conmutación de la pena para cerca de 2,500 personas condenadas por delitos no violentos relacionados con drogas, aprovechando sus últimos días en la Casa Blanca para anular unas sentencias que consideraba demasiado duras.

La reciente ronda de clemencia lleva a Biden a establecer un récord presidencial de indultos y perdones. El demócrata dijo que busca deshacer "sentencias desproporcionadamente largas en comparación con las sentencias que recibirían hoy bajo la ley, la política y la práctica actuales".

"La acción de clemencia de hoy brinda alivio a las personas que recibieron sentencias prolongadas basadas en distinciones desacreditadas entre el crack y la cocaína en polvo, así como en consideraciones obsoletas en las sentencias por delitos relacionados con las drogas", dijo Biden en un comunicado.



"Esta acción es un paso importante para corregir errores históricos, corregir las disparidades en las sentencias y brindar a las personas merecedoras la oportunidad de regresar con sus familias y comunidades después de pasar demasiado tiempo tras las rejas".

La Casa Blanca no dio a conocer de inmediato los nombres de quienes recibirán conmutaciones.

Aun así, Biden dijo que aún podrían llegar más, y prometió usar el tiempo antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el lunes para "continuar revisando conmutaciones e indultos adicionales".

¿Dará Biden indultos preventivos a sus aliados en el gobierno?

La acción del viernes sigue a las conmutaciones de Biden el mes pasado de las sentencias de aproximadamente 1,500 personas que fueron liberadas de prisión y puestas en arresto domiciliario durante la pandemia de coronavirus, así como el indulto de 39 estadounidenses condenados por delitos no violentos. Ese fue el mayor acto de clemencia en un solo día en la historia moderna.

El mes pasado, Biden también conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua apenas unas semanas antes de que Trump, un abierto defensor de la ampliación de la pena capital, asuma el cargo. Trump ha prometido revocar esa orden después de que comience su mandato.

Biden también indultó recientemente a su hijo Hunter, no solo por sus condenas por violaciones a las leyes federales sobre armas e impuestos, sino por cualquier posible delito federal cometido durante un período de 11 años, ya que el presidente temía que los aliados de Trump buscaran procesar a su hijo por otros delitos.

Video Biden realiza el acto de clemencia más grande en un solo día en la historia moderna de EEUU

Todo esto ocurre mientras Biden continúa sopesando si otorgar indultos amplios a funcionarios y aliados que la Casa Blanca teme que puedan ser injustamente atacados por la administración de Trump. Aunque los poderes presidenciales para indultar son absolutos, una medida preventiva de ese tipo sería un uso novedoso y arriesgado del extraordinario poder constitucional del presidente.

Si la historia sirve de guía, mientras tanto, Biden también es probable que emita indultos más específicos para ayudar a los aliados antes de dejar la Casa Blanca, como suelen hacer los presidentes en algunas de sus acciones finales.

Poco antes de la medianoche de la última noche de su primer mandato, Trump firmó una serie de indultos y conmutaciones de penas para más de 140 personas, entre ellas su exestratega jefe, Steve Bannon, los raperos Lil Wayne y Kodak Black, y exmiembros del Congreso.