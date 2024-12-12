La revista 'Time' nombra a Donald Trump persona del año por segunda vez

Video El fiscal Alvin Bragg rechaza desestimar los 34 cargos contra Trump en el caso Stormy Daniels

Donald Trump estaba hace unos seis meses sentado en una corte de Manhattan, escuchando a un jurado convertirlo en el primer expresidente criminal convicto de la historia de Estados Unidos. Este jueves, se supo que es la "Persona del Año" de la revista Time.

El presidente electo fue elegido "por organizar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense".

En una entrevista con la revista publicada el jueves, Trump habló sobre su campaña final y su victoria electoral. “Lo llamé ‘72 días de furia’”, dijo Trump. “Tocamos la fibra sensible del país. El país estaba furioso”.



El empresario republicano, de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también Persona del Año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

"En la cúspide de su segunda presidencia, todos nosotros (desde sus partidarios más fanáticos hasta sus críticos más fervientes) vivimos en la Era de Trump", según explicó en un artículo publicado en la red X Sam Jacobs, editor jefe de Time.

Jacobs agrega que esta vez no fue difícil escoger quien fue "el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos doce meses", algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años.

"Desde que comenzó a postularse para presidente en 2015, quizás nadie haya desempeñado un papel más importante en el cambio del curso de la política y la historia que Trump", agrega.

Jacobs afirma que Trump "sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un período de protesta a nivel nacional, y que terminó con su pérdida de las elecciones por siete millones de votos y provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021".

"Los inteligentes apostaron que habíamos sido testigos del fin de Trump", dice al reconocer que se equivocaron. "Si ese momento marcó el punto más bajo de Trump, hoy somos testigos de su apoteosis", agrega.

Claudia Sheinbaum, entre los diez finalistas para "Persona del Año 2024"

Además de Trump, en la lista de diez finalistas a "persona del año" 2024 estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el empresario Elon Musk, y la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, que fue derrotada por el ahora mandatario electo en las elecciones del 5 de noviembre.

Jacobs menciona en su artículo cómo Trump eliminó a sus rivales republicanos por la nominación en "un tiempo casi récord" y los obstáculos que supuso para su campaña su veredicto de culpabilidad por 34 delitos graves.

" Su único debate con el presidente Joe Biden en junio llevó a la eventual salida de su oponente de la carrera. Dieciséis días después, sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña", agrega.

"Trump ha rehecho la política estadounidense en el proceso. Ganó ampliando su base, aprovechando la frustración por el aumento de los precios y beneficiándose de un giro global contra los titulares", dijo sobre su victoria frente a Harris y su éxito entre los afroamericanos, latinos y también las mujeres, sectores que se creía que le podían dar la espalda en las urnas.

Fue el primer republicano en 20 años en obtener más votos que el demócrata.

Sobre lo que viene ahora, Jacobs dice: "En cuestión de semanas, Trump regresará a la Oficina Oval con sus intenciones claras: imponer aranceles a las importaciones, deportar a millones y amenazar a la prensa. Poner a RFK Jr. a cargo de las vacunas. Posibilidad de guerra con Irán".