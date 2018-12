Tillerson dice que Trump es "indisciplinado" y desconoce leyes o tratados, y el presidente lo insulta desde Twitter

En una inusual presentación pública desde que fue despedido de su cargo, el ex secretario de Estado Rex Tillerson habló públicamente y dio detalles sobre conductas del presidente Donald Trump quien según afirmó, le pidió en ocasiones que hiciera cosas sin saber si tales acciones violarían la ley.

"Cuando el presidente decía 'esto es lo que quiero hacer y así quiero hacerlo'. Entonces yo tenía que decirle 'bueno, señor presidente, entiendo lo que usted quiere hacer pero no puede hacerlo de esa forma, porque viola la ley, viola tratados ". Entonces él se sentía muy frustrado cuando teníamos esas conversaciones", dijo Tillerson sobre Trump en una entrevista este jueves por la noche en Houston, Texas, con Bob Schieffer de la cadena CBS News .

El exdiplomático dijo que Trump era "desafiante" y un hombre "bastante indisciplinado" que "no le gusta leer", por lo que le resultaba difícil trabajar para él.

" Fue un reto para mí por venir de la disciplinada y altamente orientada a los procesos corporación ExxonMobil trabajar para un hombre que es bastante indisciplinado, no le gusta leer, no lee informes, no le gusta entrar en los detalles de muchas cosas", señaló Tillerson en referencia a su anterior trabajo como CEO de la gigante petrolera. "Él (Trump) simplemente dice: 'Esto es lo que creo'".