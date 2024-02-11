Por qué importa la elección especial en Nueva York para el puesto de George Santos

La elección especial en el tercer distrito congresional del Estado de Nueva York para cubrir la vacante del exrepresentante republicano George Santos ya ha empezado con el voto anticipado, aunque será este lunes 13 de febrero cuando se lleve a cabo en su totalidad.

En otro momento se trataría de un proceso inscrito dentro de la normalidad democrática del país, pero al menos dos circunstancias hacen de esta una elección muy importante y crucial: algunos la están tratando como un anticipio de lo que puede ocurrir en unos meses a escala nacional y, dependiendo de su resultado, los republicanos podrían mantener su débil mayoría en la Cámara de Representantes (219-212) o empeorar sus números.

Santos, que cobró notoriedad por sus mentiras, fue expulsado del Congreso los primeros días de diciembre tras un demoledor informe del Comité de Ética en el que le acusaron de 23 cargos criminales. También en su contra se formularon dos acusaciones federales.

Su breve paso por el Congreso significó un dolor permanente de cabeza para el liderazgo republicano que terminó dándole la espalda. Santos fue el primer congresista expulsado de la Cámara Baja en dos décadas, el tercero desde la Guerra Civil y el sexto de la historia.

Estas son las claves de esta elección especial:

Aspectos técnicos: la votación el distrito electoral

Tras la expulsión de Santos del Congreso se abrió la necesidad de realizar una elección especial para ocupar el escaño vacío. La ley estatal requería que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, proclamara la inusual carrera dentro de los 10 días posteriores a la vacante de Santos.

La votación anticipada comenzó el sábado pasado y el día de las elecciones está programado para el 13 de febrero. El distrito incluye partes de Queens y el condado de Nassau, en Long Island.

¿Quiénes son los candidatos?

Por el partido demócrata, se está presentando a esta elección especial el exrepresentante Tom Suozzi, quien representó el tercer distrito congresional del estado de 2017 a 2023. Suozzi dejó su escaño en 2022 para postularse a gobernador de Nueva York, aunque perdió en una campaña contra Hochul.

Los republicanos de Nueva York eligieron en diciembre como su candidata a Mazi Melesa Pilip, quien nació en Etiopía y emigró a Israel cuando tenía 12 años, sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel y asistiendo a la universidad y la escuela de posgrado allí antes de mudarse a Estados Unidos con su esposo estadounidense

Pilip estuvo registrada como demócrata durante más de una década, pero cambió en 2021 al Partido Republicano y resultó elegida como legisladora del condado de Nassau. Fue reelegida en 2023.

¿Por qué es crucial la elección especial en Nueva York?

El escaño que se disputa ha cambiado de manos entre partidos. Santos lo ganó en 2022 después de la victoria previa de Suozzi como demócrata.

Hace un par de años, los electores de este distrito estaba preocupados por los temas de la delincuencia y la asequibilidad a la vivienda. Pero la llegada de cientos de inmigrantes a Nueva York, enviados desde Texas, ha hecho de la inmigración el principal problema del estado, seguido de la economía.

La expulsión de Santos, el foco de atención más allá de las fronteras del distrito y la economía confieren a esta elección un carácter diferente, que para muchos debe ser leído como una señal de lo que puede suceder en noviembre en el ámbito nacional.

"Si las encuestas públicas tienen razón, el demócrata Tom Suozzi parece tener una ventaja de un solo dígito sobre Pilip, la candidata del Partido Republicano, lo que indica que el distrito se dirige hacia un final de infarto", dice un reporte del sitio Politico.

