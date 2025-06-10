Por qué es tan polémica la Ley de Insurrección que Trump no descarta invocar contra las protestas en Los Ángeles y otras partes de EEUU

Video ¿En qué consiste la Ley de Insurrección que amenazó Donald Trump con invocar?

Mientras las protestas contra las redadas migratorias de ICE continúan en Los Ángeles, Donald Trump volvió a dejar la puerta abierta este martes a la posible invocación de uno de los poderes de emergencia más extremos disponibles para un presidente estadounidense: la Ley de Insurrección.

"Si hay una insurrección, sin duda la invocaría. Ya veremos", dijo Trump. "Pero les puedo asegurar que anoche fue terrible, y anteayer también".

Trump pudo haber echado mano de este recurso para justificar el polémico despliegue a California —sin aprobación de su gobernador— de casi 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. Sin embargo, prefirió no hacerlo por el momento, e hizo uso del título 10 del código federal que permite la movilización de las tropas bajo ciertas circunstancias.

Pero Trump ha repetido que no descarta invocar dicha ley si la situación en Los Ángeles lo amerita o si las protestas se extienden por otras partes del país.

El presidente amenazó en la Oficina Oval este martes que la respuesta militar en California podría verse pronto en otros estados si se manifiestan.

"Esta es quizás la primera de muchas. Si no atacáramos esta (protesta) con tanta fuerza, las tendríamos por todo el país, pero puedo informar al resto del país que, si lo hacen, se enfrentarán a una fuerza igual o mayor", continuó Trump.

Las protestas en Los Ángeles no han sido masivas ni se han registrado incidentes de gran violencia generalizados, pero el presidente definió lo que ocurre en Los Ángeles como una “invasión extranjera”.

"Generaciones de héroes del ejército no derramaron su sangre en costas lejanas solo para ver cómo nuestro país era destruido por la invasión y la anarquía tercermundista aquí en casa, como está sucediendo en California", aseguró Trump en un discurso ante el ejército.

En su discurso en la tarde, el presidente definió a los participantes de las protestas como “alborotadores que enarbolan banderas extranjeras con el objetivo de continuar la invasión extranjera de nuestro país".

"No vamos a permitir que eso suceda”, agregó.

El senador de Connecticut Richard Blumenthal y otros demócratas han expresado públicamente su temor de que estos comentarios del presidente ante los disturbios sean la antesala para imponer la ley marcial.

"Mientras Trump busca ampliar los despliegues militares, posiblemente usando las protestas en Los Ángeles como pretexto para silenciar aún más la libertad de expresión o incluso imponer la ley marcial, reintroduciré reformas a la Ley de Insurrección que frenen posibles abusos o extralimitaciones", escribió Blumenthal en X el lunes por la noche.

Pero ¿qué es la Ley de Insurrección y por qué su invocación resultaría tan polémica?

¿Qué es La ley de Insurrección que podría invocar Trump?

La Ley de Insurrección autoriza al presidente de EEUU desplegar fuerzas militares dentro del país para reprimir rebeliones o violencia doméstica, o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones.

La ley materializa la autoridad que tiene el Congreso, y que está recogido en la Constitución de "disponer el despliegue de la Milicia para ejecutar las Leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones".

“Es la principal excepción a la Ley Posse Comitatus, bajo la cual las fuerzas militares federales generalmente tienen prohibido participar en actividades civiles de aplicación de la ley”, destaca el Brennan Center for Justice, un instituto no partidista sobre política y derecho.

Firmada por el presidente Thomas Jefferson, a menudo es denominada como “Ley de Insurrección de 1807”, pero en realidad es una mezcla de diferentes estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871.

¿Qué poder le otorga la Ley de Insurrección al presidente y los militares?

En circunstancias normales, la ley prohíbe a las Fuerzas Armadas de EEUU y la Guardia Nacional participar en la aplicación de la ley civil.

Si Trump invocara esta ley, "estará yendo en contra de la tradición estadounidense, que consiste en dejar el mantenimiento del orden a los civiles" y, por tanto, a la policía, declaró a la agencia AFP William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Siracusa.

Si se invocara, la ley permitiría a Trump realizar dicho despliegue de militares para asistir a las autoridades civiles. Los soldados podrían realizar “cualquier tarea, desde hacer cumplir una orden judicial federal hasta reprimir un levantamiento contra el gobierno”, explica el Brennan Center for Justice.

Esta ley se invoca "cuando todo va mal", resume Banks, porque "es una pendiente resbaladiza. Si declara el estado de insurrección, sus poderes serán casi ilimitados".

¿Cuándo se puede invocar la Ley de Insurrección?

En teoría, la Ley de Insurrección solo debería utilizarse en una crisis que realmente supere la capacidad de gestión de las autoridades civiles.

“Sin embargo, la Ley de Insurrección no define ni limita adecuadamente cuándo puede utilizarse y, en cambio, otorga al presidente un poder significativo para decidir cuándo y dónde desplegar fuerzas militares estadounidenses en el país”, reconoce el Brennan Center for Justice.

¿Es necesario contar con la aprobación del gobernador del estado para que el presidente la invoque?

Bajo esta ley, las tropas pueden desplegarse en determinadas situaciones que, sin embargo, el texto legal no explica con detalle y deja en parte a discreción su interpretación.

El supuesto más habitual para su invocación es el que dice que el presidente puede movilizar militares si el Congreso estatal o su gobernador solicita ayuda federal para reprimir una insurrección en dicho estado.

En otros escenarios también recogidos por la ley, sin embargo, no se requiere el visto bueno del estado donde se desplegarán los efectivos.

Es el caso de la disposición que indica que la ley puede utilizarse “siempre que el presidente considere que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o rebelión contra la autoridad de EEUU, hacen impracticable la aplicación de las leyes de EEUU en cualquier estado mediante el procedimiento judicial ordinario”.

Es por ello que expertos legales solicitaron en varias ocasiones una reforma de esta Ley de Insurrección para que sus requisitos sean más específicos y para establecer límites más claros al poder presidencial.

Ningún presidente ha invocado unilateralmente la Ley de Insurrección contra los deseos de un estado desde que Lyndon Johnson lo hizo para brindar protección a los activistas de derechos civiles en Alabama que marchaban de Selma a Montgomery en 1965, afirma el Brennan Center for Justice.

¿Hay actualmente una situación de insurrección en Los Ángeles que justifique invocar la ley?

El texto de la Ley de Insurrección no define “insurrección”, “rebelión”, “violencia doméstica” ni ninguno de los demás términos clave utilizados para justificar su invocación y el despliegue de tropas.

A falta de una guía legal, la Corte Suprema determinó históricamente que tomar esta decisión le corresponde exclusivamente al presidente. Trump, hasta ahora, se ha mostrado sin embargo poco claro respecto a si cree que estamos viviendo o no situación de insurrección en la actualidad.

“Las personas que están causando el problema son agitadores profesionales, son insurrectos”, dijo el fin de semana. Aunque horas después, matizó sus palabras este lunes. “No lo llamaría exactamente una insurrección”, dijo a la prensa. “Pero podría haber llevado a una insurrección", agregó.

El criterio para el equipo de Trump y del propio presidente a la hora de decidir qué es o no una insurrección parece bastante cambiante, si se tiene en cuenta que pese a que muchos calificaron como tal el asalto al Capitolio de 2021 por parte de seguidores del republicano, sus aliados se han opuesto siempre a considerarlo así.

Sin embargo, asesores de Trump como Stephen Miller ha puesto esa etiqueta al referirse a otros episodios como las protestas por el asesinato de George Floyd, las manifestaciones a favor de Palestina y la situación en la frontera durante el gobierno de Biden. Miller acusó incluso de “insurrección legal” a jueces que fallaron contra Trump en el pasado.

¿Cuándo fue la última vez que se invocó la Ley de Insurrección?

La ley se ha invocado una treintena de veces en la historia de EEUU. Presidentes como George Washington y John Adams la emplearon en respuesta a las primeras rebeliones contra la autoridad federal.

La última vez fue utilizada en 1992, cuando el gobernador de California solicitó ayuda militar al presidente George H.W. Bush para acabar con los disturbios registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear al afroestadounidense Rodney King.

