Las mentiras de Trump sobre el Canal de Panamá y cómo ese país quiere gestionar su paso marítimo sin interferencias

La historia del Canal de Panamá

La influencia china en Panamá

Cómo ven los panameños a Estados Unidos

Si bien las relaciones de Estados Unidos con Panamá son generalmente sólidas, no son inmunes a los desafíos. Un ex embajador de Estados Unidos en Panamá nos dijo que el ejército de Estados Unidos a menudo no tomaba lo suficientemente en serio las preocupaciones de los panameños comunes sobre la actividad estadounidense. Por ejemplo, señaló que las protestas locales no relacionadas pueden convertirse en protestas antiamericanas si coinciden con ejercicios militares estadounidenses.