Los furiosos mensajes navideños de Trump: del canal de Panamá a Groenlandia y Canadá

Aunque tanto Joe Biden como su sucesor, Donald Trump, publicaron este miércoles mensajes navideños, lo cierto es que sus publicaciones tuvieron un marcado contraste y el republicano se dedicó a reafirmarse en sus recientes comentarios sobre el canal de Panamá, Groenlandia y la anexión de Canadá.

Mientras que Biden publicó un breve y tradicional mensaje navideño sobre "la bondad y la compasión", Trump lanzó una serie de mensajes a lo largo del día, en los que se dirigía directamente a los "lunáticos radicales de izquierda" y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, "cuyos impuestos a los ciudadanos son demasiado altos".

"Feliz Navidad a los lunáticos radicales de izquierda, que están constantemente tratando de obstruir nuestro sistema judicial y nuestras elecciones", dijo el presidente electo en un mensaje en el que, como ha sucedido en el pasado, no brinda evidencias creíbles que sustenten sus opiniones.

Los mensajes navideños de Trump sobre Canadá, Panamá y Groenlandia

Trump pasó el día de Navidad escribiendo en su plataforma Truth Social sobre la persecución política que asegura haber sufrido, en claro contraste con los deseos navideños de Biden "a todos los estadounidenses".

Entre los mensajes del presidente electo hay artículos elogiando a los miembros de su gabinete, su deseo de comprar Groenlandia y sus quejas sobre las tarifas que pagan los barcos estadounidenses que atraviesan el canal de Panamá, cuyo control ha amenazado con tratar de retomar pese a que legalmente y por la vía pacífica es muy difícil.

En la misma red social, anunció su elección del político de Florida Kevin Marino Cabrera como embajador en Panamá, "un país que nos está estafando con el canal de Panamá".

Asimismo, Trump volvió a llamar a Trudeau el "gobernador" de Canadá y escribió que si el país se convirtiera en "nuestro estado 51, sus impuestos se reducirían en más del 60%" y "sus negocios se duplicarían inmediatamente en tamaño".

