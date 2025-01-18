Qué revela la apuesta de Trump por Groenlandia sobre la disputa por el Ártico y la batalla que se avecina con China

Video Groenlandia: la estratégica isla en la mira de Trump y otras potencias mundiales

Cuando Donald Trump ofreció por primera vez comprar Groenlandia en 2019, fue ampliamente ridiculizado y no salió gran cosa de ello, aparte de una visita de Estado cancelada a Dinamarca. Seis años después, la renovada “oferta” de Trump por la isla más grande del mundo vuelve a estar sobre la mesa y con renovado vigor.

En una entrevista el 7 de enero, el presidente entrante de EEUU se negó a descartar el uso de la fuerza para tomar posesión de Groenlandia y envió a su hijo, Donald Jr, “y a varios representantes” allí el 8 de enero de 2025, para subrayar su seriedad. Con Elon Musk también a bordo, puede que el dinero no sea un obstáculo para cualquier acuerdo que contemple.

Trump no es el primer político estadounidense que intenta comprar Groenlandia. El primer intento documentado de adquirir la isla se remonta a 1868.

El último intento estadounidense serio anterior a Trump es el del gobierno del presidente Harry S. Truman, en 1946. Así pues, el renovado interés del presidente electo por Groenlandia se inscribe en una larga tradición de esfuerzos estadounidenses de expansión territorial.

¿Qué motivos tiene detrás Trump para querer adquirir Groenlandia?

Incluso sin estos antecedentes históricos, la última apuesta de Trump es hoy menos irracional de lo que pudo parecer en 2019.

Por un lado, Groenlandia es excepcionalmente rica en los llamados “minerales críticos”. Según un informe de 2024 en The Economist, la isla tiene yacimientos conocidos de 43 de 50 de estos minerales.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, estos minerales son esenciales para “tecnologías que producen, transmiten, almacenan y conservan energía” y tienen “un alto riesgo de interrupción de la cadena de suministro”.

Esto último es sin duda una preocupación válida, dado que China, proveedor clave de varios minerales críticos para los mercados mundiales, ha aumentado las restricciones a sus exportaciones en el marco de una guerra comercial en curso con Estados Unidos.

El acceso a los recursos de Groenlandia daría a Washington más seguridad en la cadena de suministro y limitaría la influencia de China.

El valor estratégico de Groenlandia atrae a Trump para su pelea con China

Una base estadounidense existente, la Base Espacial de Pituffik, es clave para la alerta temprana y la defensa antimisiles de Estados Unidos y desempeña un papel fundamental en la vigilancia espacial. La futura ampliación de la base también podría mejorar las capacidades estadounidenses para vigilar los movimientos navales rusos en el Océano Ártico y el Atlántico Norte.

La soberanía de EEUU sobre Groenlandia, si el acuerdo de Trump llega a buen puerto, también impediría cualquier movimiento de sus rivales, especialmente China, para hacerse un hueco en la isla.

Esto puede ser menos preocupante si Groenlandia sigue formando parte de Dinamarca, miembro de la OTAN, que ha mantenido la isla a flote económicamente con una subvención anual de unos 500 millones de dólares.

Los temores de Trump de que Rusia o China se hagan del poder en Groenlandia

La independencia de Groenlandia podría abrir la puerta a más inversiones extranjeras y menos reguladas. En este caso, se considera que China está especialmente dispuesta a intervenir si se presenta la oportunidad.

Si a esto añadimos la creciente cooperación en materia de seguridad entre Rusia y China y el hecho de que Rusia se ha vuelto en general más agresiva militarmente, el argumento de Trump parece aún más creíble.

Tampoco es el único que ha dado la voz de alarm a: Canadá, Dinamarca y Noruega se han opuesto recientemente a la creciente presencia rusa y china en el Ártico.

Así el problema de la propuesta de Trump no es que se base en un diagnóstico erróneo de la cuestión subyacente que trata de abordar. La creciente influencia rusa y china en la región ártica en general es un problema de seguridad en un momento de creciente rivalidad geopolítica. En este contexto, Groenlandia plantea innegablemente una vulnerabilidad de seguridad particular y significativa para Estados Unidos.

Los defectos del plan de Trump para adquirir Groenlandia

El problema es la visión de Trump de “EEUU primero” para buscar una solución. Insistiendo en que quiere Groenlandia y que lo conseguirá, incluso si eso significa aranceles excepcionales sobre las exportaciones danesas (piense en los medicamentos para adelgazar de Novo Nordisk) o el uso de la fuerza.

Como era de esperar, Groenlandia y Dinamarca rechazaron la nueva “oferta”. Y los principales aliados, entre ellos Francia y Alemania, se apresuraron a defender a su aliado, por ahora en sentido figurado.

En lugar de reforzar la seguridad de Estados Unidos, Trump la está debilitando al socavar, una vez más, la alianza occidental.

Trump no solo parece haber perdido la ironía de hacerlo en el Atlántico Norte, pero también parece que hay un problema aún más fundamental en juego aquí en que este tipo de expansionismo territorial al estilo del siglo XIX refleja los impulsos aislacionistas de Trump.

“Incorporar” Groenlandia a Estados Unidos probablemente aislaría a Washington de la interrupción de las cadenas de suministro de minerales críticos y mantendría a Rusia y China a raya.

Sin embargo, señalar que lo hará cueste lo que cueste es un indicio de que, más allá del tipo de bravatas y alardes que normalmente se asocian con Trump, su enfoque de la política exterior acabará rápidamente.

En lugar de invertir en reforzar la cooperación en materia de seguridad con Dinamarca y el resto de sus aliados de la OTAN y europeos para hacer frente a Rusia y China en el Ártico y más allá, Trump y su equipo bien podrían pensar que Estados Unidos puede salirse con la suya.

Dado que lo que está en juego son las relaciones con los hasta ahora aliados más cercanos de EEUU, se trata de una apuesta enorme e injustificada.

Ninguna gran potencia en la historia ha sido capaz de ir por su cuenta e incluso tomar posesión de Groenlandia, por las buenas o por las malas, es poco probable.

* Stefan Wolff es catedrático de Seguridad Internacional de la Universidad de Birmingham.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si deseas leer la versión en inglés, puedes consultarla aquí.

