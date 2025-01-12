La insistencia de Trump sobre Groenlandia recuerda cómo EEUU compró Alaska a Rusia en 1867

Video ¿Cómo Estados Unidos le compró una parte de su territorio a Rusia?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a manifestar su interés por Groenlandia a través de una serie de provocadoras declaraciones en las que ha planteado sobre la posibilidad de que su país se adueñe del territorio, quizá por la fuerza o por coacción económica, de la isla más grande del mundo por superficie.

Hablar de una adquisición de Groenlandia puede parecer fantasioso, pero no sería la primera vez que Estados Unidos se hace con una parte del Ártico. Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867.

PUBLICIDAD

Con motivo del 150 aniversario de la venta en 2017, pedimos a William L. Iggiagruk Hensley, profesor de la Universidad de Alaska Anchorage, que escribiera sobre aquella histórica venta. Este es el artículo que publicamos entonces, con pequeñas actualizaciones.

Las negociaciones entre EEUU y Rusia para vender Alaska

El 30 de marzo de 1867, el secretario de Estado de Estados Unidos, William H. Seward, y el enviado ruso, el barón Eduard de Stoeckl, firmaron el Tratado de Cesión. De un plumazo, el zar Alejandro II había cedido Alaska, el último punto de apoyo que le quedaba a su país en Norteamérica, a Estados Unidos por 7.2 millones de dólares.

Esa suma, que en dólares de hoy equivale a tan solo 138 millones de dólares, puso fin a la odisea de 125 años de Rusia en Alaska y a su expansión por el traicionero mar de Bering, que en un momento dado extendió el Imperio Ruso hasta Fort Ross, California, a 90 millas de la bahía de San Francisco.

En la actualidad, Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos gracias a su abundancia de recursos naturales, como petróleo, oro y pescado, así como a su vasta extensión de naturaleza virgen y a su situación estratégica como ventana a Rusia y puerta de entrada al Ártico.

Entonces, ¿qué impulsó a Rusia a retirarse de su cabeza de playa americana? ¿Y cómo llegó a poseerla?

Como descendiente de esquimales inupiaq, he vivido y estudiado esta historia toda mi vida. En cierto modo, hay dos historias de cómo Alaska llegó a ser estadounidense, y también dos perspectivas.

PUBLICIDAD

Una se refiere a cómo los rusos tomaron “posesión” de Alaska y finalmente la cedieron a Estados Unidos. La otra es desde la perspectiva de mi pueblo, que ha vivido en Alaska durante miles de años y para el que el aniversario de la cesión trae emociones encontradas, incluyendo una inmensa pérdida pero también optimismo.

¿Cómo Rusia se hizo del territorio de Alaska?

El ansia de nuevas tierras que llevó a Rusia a Alaska y finalmente a California comenzó en el siglo XVI, cuando el país era una fracción de su tamaño actual.

Eso empezó a cambiar en 1581, cuando Rusia invadió un territorio siberiano conocido como el Kanato de Siberia, controlado por un nieto de Gengis Kan. Esta victoria clave abrió el paso en Siberia y, 60 años después, los rusos estaban en el Pacífico.

El avance ruso por Siberia se vio impulsado en parte por el lucrativo comercio de pieles, el deseo de extender la fe cristiana ortodoxa rusa a las poblaciones “paganas” del este y la incorporación de nuevos contribuyentes y recursos al imperio.

A principios del siglo XVIII, Pedro el Grande, que creó la primera Armada rusa, quiso saber hasta dónde se extendía la masa continental asiática hacia el este. La ciudad siberiana de Okhotsk se convirtió en el punto de partida de dos exploraciones que ordenó. Y en 1741, Vitus Bering cruzó con éxito el estrecho que lleva su nombre y avistó el monte Saint Elias, cerca de lo que hoy es el pueblo de Yakutat, en Alaska.

Aunque la segunda expedición de Bering a Kamchatka fue desastrosa para él personalmente, ya que el mal tiempo en el viaje de regreso lo llevó a naufragar en una de las islas Aleutianas y a morir de escorbuto en diciembre de 1741, fue un éxito increíble para Rusia.

PUBLICIDAD

La tripulación superviviente reparó el barco, lo llenó de cientos de nutrias marinas, zorros y focas que abundaban allí, y regresó a Siberia, impresionando a los cazadores de pieles rusos con su valioso cargamento. Esto provocó algo parecido a la fiebre del oro de Klondike 150 años después.

Los desafíos de Rusia para mantener su control sobre Alaska

Mantener estos asentamientos no era fácil. Los rusos de Alaska, que no superaban los 800 en su momento álgido, se enfrentaban a la realidad de estar a medio planeta de distancia de San Petersburgo, entonces capital del imperio, lo que convertía las comunicaciones en un problema clave.

Además, Alaska estaba demasiado al norte para permitir una agricultura significativa y, por lo tanto, no era un buen lugar para enviar grandes cantidades de colonos. Así que empezaron a explorar tierras más al sur, al principio solo en busca de gente con la que comerciar para poder importar los alimentos que no crecían en el duro clima de Alaska.

Enviaron barcos a lo que hoy es California, entablaron relaciones comerciales con los españoles y acabaron estableciendo su propio asentamiento en Fort Ross en 1812.

Sin embargo, 30 años más tarde, la entidad creada para gestionar las exploraciones rusas en América fracasó y vendió lo que quedaba. Poco después, los rusos empezaron a plantearse seriamente si podían continuar también con su colonia de Alaska.

Para empezar, la colonia ya no era rentable después de que se diezmara la población de nutrias marinas. Además, Alaska era difícil de defender y Rusia andaba escasa de dinero debido a los costes de la guerra de Crimea.

PUBLICIDAD

EEUU estaba ansioso por un acuerdo con Rusia para quedarse con Alaska

Está claro que los rusos estaban dispuestos a vender, pero ¿qué motivó a los estadounidenses a querer comprar?

En la década de 1840, Estados Unidos había ampliado sus intereses en Oregon, anexó a Texas tras haber librado una guerra con México y adquirió California. Después, el secretario de Estado, Seward, escribió en marzo de 1848: “Nuestra población está destinada a sortear olas resistentes hasta las barreras de hielo del norte y a encontrarse con la civilización oriental en las costas del Pacífico”.

Casi 20 años después de expresar sus ideas sobre la expansión hacia el Ártico, Seward logró su objetivo. En Alaska, los estadounidenses preveían el potencial de la región con abundante oro, pieles y pesca, así como un mayor comercio con China y Japón.

A los estadounidenses les preocupaba que Inglaterra intentara establecer una presencia en el territorio y se creía que la adquisición de Alaska ayudaría a Estados Unidos a convertirse en una potencia del Pacífico. Y, en general, el gobierno estaba en modo expansionista respaldado por la entonces popular idea del “destino manifiesto”. Así que se llegó a un acuerdo de incalculables consecuencias geopolíticas, que los estadounidenses obtuvieron por una ganga de 7.2 millones de dólares.

Solo en términos de riqueza, Estados Unidos ganó unos 370 millones de acres de tierras mayormente vírgenes, incluidos 220 millones de acres de lo que hoy son parques federales y refugios de vida salvaje.

PUBLICIDAD

En Alaska se han producido a lo largo de los años cientos de miles de millones de dólares en aceite de ballena, pieles, cobre, oro, madera, pescado, platino, zinc, plomo y petróleo, lo que ha permitido al estado prescindir del impuesto sobre la venta o la renta y dar a cada residente un estipendio anual. Es probable que Alaska siga teniendo miles de millones de barriles de reservas de petróleo.

El estado es también una pieza clave del sistema de defensa de Estados Unidos, con bases militares situadas en Anchorage y Fairbanks. Y es la única conexión del país con el Ártico, lo que le asegura un sitio en la mesa cuando el deshielo de los glaciares permita explorar los importantes recursos de la región.

El impacto en los nativos bajo el dominio ruso en Alaska

Hay una versión alternativa de esta historia.

Cuando Bering finalmente localizó Alaska en 1741, en el lugar vivían unas 100,000 personas, entre inuit, athabascan, yupik, unangan y tlingit. Solo en las islas Aleutianas vivían 17,000 personas.

A pesar del número relativamente pequeño de rusos que en un momento dado vivían en alguno de sus asentamientos, la mayoría en las islas Aleutianas, Kodiak, la península de Kenai y Sitka, gobernaban a las poblaciones nativas de sus zonas con mano de hierro, tomando como rehenes a los hijos de los líderes, destruyendo kayaks y otros equipos de caza para controlar a los hombres y haciendo gala de una fuerza extrema cuando era necesario.

Los rusos trajeron consigo armas de fuego, espadas, cañones y pólvora, que les ayudaron a afianzarse en Alaska a lo largo de la costa meridional. Utilizaron armas de fuego, espías y fuertes para mantener la seguridad, y seleccionaron líderes locales cristianizados para llevar a cabo sus deseos. Sin embargo, también encontraron resistencia, como la de los tlingits, que eran fuertes guerreros, lo que aseguró que su dominio del territorio fuera tenue.

PUBLICIDAD

Se calcula que en el momento de la cesión del territorio a Estados Unidos solo quedaban 50,000 indígenas, 483 rusos y 1,421 criollos (descendientes de hombres rusos y mujeres indígenas).

Solo en las islas Aleutianas, los rusos esclavizaron o mataron a miles de aleutianos. Su población se redujo a 1,500 en los primeros 50 años de ocupación rusa debido a la combinación de guerras, enfermedades y esclavitud.

El dominio de EEUU en Alaska fue duro durante los primeros años

Cuando los estadounidenses tomaron el poder de Alaska, Estados Unidos todavía estaba inmerso en sus guerras indígenas, por lo que consideraban a Alaska y a sus habitantes indígenas como adversarios potenciales. Así que el general Ulysses S. Grant convirtió Alaska en distrito militar.

Por su parte, los nativos de Alaska alegaban que seguían teniendo la titularidad del territorio por ser sus habitantes originales y no haber perdido la tierra en la guerra ni haberla cedido a ningún país, incluido Estados Unidos, que técnicamente no se la compró a los rusos, sino que adquirió el derecho a negociar con las poblaciones indígenas. Aun así, a los nativos se les negó la ciudadanía estadounidense hasta 1924, cuando se aprobó la Ley de Ciudadanía Indígena.

Durante ese tiempo, los nativos de Alaska no tenían derechos como ciudadanos y no podían votar, poseer propiedades ni solicitar concesiones mineras. En la década de 1860, la Oficina de Asuntos Indígenas, junto con sociedades misioneras, inició una campaña para erradicar las lenguas, la religión, el arte, la música, la danza, las ceremonias y los estilos de vida indígenas.

PUBLICIDAD

No fue hasta 1936 cuando la Ley de Reorganización Indígena autorizó la formación de gobiernos tribales y solo nueve años más tarde se prohibió la discriminación abierta mediante la Ley Antidiscriminación de Alaska de 1945. La ley prohibía carteles como “No se permiten perros ni nativos”, que eran comunes en aquella época.

La condición de Estado y un descargo de responsabilidad

Con el tiempo, sin embargo, la situación mejoró notablemente para los nativos.

Alaska se convirtió finalmente en estado en 1959, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la Ley del Estado de Alaska, por la que se le asignaban 104 millones de acres del territorio. Y en un guiño sin precedentes a los derechos de las poblaciones indígenas de Alaska, la ley contenía una cláusula en la que se hacía hincapié en que los ciudadanos del nuevo estado declinaban cualquier derecho sobre las tierras sujetas a títulos de propiedad de los nativos, que ya de por sí era un tema muy espinoso porque reclamaban todo el territorio.

Como consecuencia de esta cláusula, en 1971 el presidente Richard Nixon cedió 44 millones de acres de tierras federales, junto con 1,000 millones de dólares, a las poblaciones nativas de Alaska, que en aquel momento eran unas 75,000 personas.

Esto ocurrió después de que un grupo de trabajo sobre reclamaciones de tierras que yo presidí diera al Estado ideas sobre cómo resolver el problema. Hoy, Alaska tiene una población de 740,000 habitantes, de los cuales 120,000 son nativos.

PUBLICIDAD

*William L. Iggiagruk Hensley es profesor de la Universidad de Alaska Anchorage.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si desea leer la versión en inglés, puede hacerlo aquí.

Mira también: