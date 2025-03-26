'The Atlantic' publica los planes de ataque en Yemen compartidos por altos cargos del gobierno de Trump en un chat de Signal

Video Periodista cuenta cómo fue incluido a chat grupal del gobierno en el que se habló sobre atacar Yemen

La revista The Atlantic decidió este miércoles publicar lo que dice es, casi al completo, el chat de Signal en que la plana mayor de la administración Trump discutía planes militares contra rebeldes hutíes en Yemen, para responder así a los ataques y desmentidos que había recibido de parte de algunos miembros del gobierno.

Compartido por error con su periodista Jeffrey Goldberg, el contenido del grupo de chat publicado este miércoles incluye capturas de pantalla en que se especifica la hora de los ataques y los tipos de aviones utilizados después de que, entre otros, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistiera en que "nadie había compartido planes de guerra" en el chat de Signal.

El escándalo estalló el lunes, cuando Goldberg publicó en The Atlantic el relato de cómo había sido agregado, supuestamente por error, a un chat en Signal en que la cúpula del gobierno de Donald Trump discutía detalles sobre un inminente ataque en Yemen. Aunque dudó de su veracidad, decidió salirse cuando vio que se cumplían los planes que se adelantaban en el grupo.

La respuesta del gobierno pasó por atacar la credibilidad y honestidad de Goldberg, y alegar que no habían hecho nada malo al usar Signal ya que no se había compartido información confidencial. Solo el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, dijo que asumía la responsabilidad por haber permitido que Goldberg estuviera en el chat.



Aunque Goldberg había dicho que había preferido mantener en secreto ciertos detalles que consideraba sensibles para la seguridad nacional, la insistencia de los participantes en el chat en decir a los medios que no había información clasificada le había llevado a concluir que el público tenía derecho a verlo. Lo que sí optó por volver a omitir es el nombre de una agente en activo de la CIA cuya indentidad estaba expuesta en el chat por decisión del director de la agencia, John Ratcliffe.

"Hay un claro interés público en que sea revelado el tipo de información que los asesores de Trump incluyeron en canales de comunicación no seguros, especialmente después de que altos funcionarios de la administración hayan intentado restar importancia a los mensajes que se compartieron", señala la nota de The Atlantic.

Además de Hegseth, en su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado otros dos participantes del chat también negaron que en el grupo se hubieran compartido "planes de guerra": la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, además de negar que hubiera planes de guerra se sumó a los ataques personales contra Goldberg. Y el presidente Donald Trump dijo que "no había información clasificada".

The Atlantic busca desmentir a la administración Trump publicando el chat de Signal completo

The Atlantic afirmó que su publicación del miércoles incluía toda la información de la cadena, salvo el nombre del agente de la CIA.

Con respecto a la información inicial, agrega a Hegseth detallando las condiciones meteorológicas, las horas de los ataques y los tipos de aeronaves utilizadas.

Estos mensajes fueron compartidos apenas media hora antes del despegue de los primeros aviones y dos horas antes del bombardeo previsto del primer "objetivo terrorista".

Los detalles son sorprendentemente precisos para el tipo de operación que el público suele conocer más tarde, y en términos más vagos.

"14:10: LANZAMIENTO de más F-18 (segundo paquete de ataque)", escribe Hegseth en un momento dado.

"14:15: Ataque de drones sobre el objetivo (AQUÍ ES CUANDO CAERÁN LAS PRIMERAS BOMBAS, a la espera de objetivos 'basados en los disparos' más tempranos)".

Poco después, Waltz envió información de inteligencia en tiempo real sobre las consecuencias de un ataque, escribiendo: "Edificio colapsado. Múltiples identificaciones positivas" y "¡Excelente trabajo!".

"Si esta información, en particular las horas exactas en que aviones estadounidenses estaban despegando rumbo a Yemen, hubiera caído en las manos equivocasas en esas dos horas cruciales, pilotos y personal estadounidenses hubieran estado expuestos a un peligro todavía mayor del que ya ordinariamente hubieran enfrantado", escribe Goldberg este miércoles.

Los rebeldes hutíes, que han controlado gran parte de Yemen durante más de una década, forman parte del "Eje de la Resistencia" de grupos proiraníes firmemente opuestos a Israel y Estados Unidos en que también están los palestinos de Hamas y los libaneses de Hizbollah.