México advierte que buscará otros socios comerciales en medio de los aranceles de Trump

Video Estos son algunos de los productos que más subirán de precio por los aranceles de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este miércoles que su país buscará otros socios comerciales si el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus aranceles a los productos mexicanos.

En su rueda de prensa habitual, Sheinbaum reiteró su rechazo a los aranceles impuestos por Trump desde este martes a todos los productos de sus dos principales socios comerciales, México y Canadá. "Si es necesario se van a buscar otros socios comerciales”, declaró Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Sin embargo, reiteró que espera por una conversación programada para el jueves con Trump para entonces definir si México aplicará o no medidas arancelarias en respuesta a las tarifas estadounidenses.

"Vamos a esperar qué pasa de aquí al domingo", dijo Sheinbaum, quien ha reiterado desde que los aranceles eran solo amenazas que su gobierno dará pasos con "cabeza fría".

“Si permanecen (en vigor), nosotros tenemos que tomar decisiones y son decisiones importantes para el futuro del país, no son menores, son decisiones sustantivas, porque nosotros tenemos que defender la soberanía, la independencia de México”, agregó.

Tras la imposición de los aranceles a México, Sheinbaum anunció que su gobierno alista medidas "arancelarias y no arancelarias" en represalia. Las detallará en un evento el domingo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país.

Los planes de México para enfrentar los aranceles de Trump

La mandataria reiteró que su administración tiene listos varios planes para enfrentar las medidas ordenadas por Trump. "Dije que había plan A, plan B, plan C, plan D y sí hay" dijo. Analistas interpretaron la decisión como una estrategia para alcanzar un acuerdo de último minuto con Trump.

La decisión de Trump de imponer aranceles a México ocurrió luego de que concedió una pausa de un mes tras anunciar formalmente las medidas el 1 de febrero. Ante la pausa, el gobierno de Sheinbaum desplegó 10,000 militares en la frontera para frenar el tráfico de fentanilo hacia suelo estadounidense.

En su conferencia, la presidenta reiteró que, ante los amagos de Trump, no habrá “sumisión” de México ante Estados Unidos. “Lo que puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días, hasta el domingo”, dijo. “No va a haber sumisión, México es un gran país, y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes”.

PUBLICIDAD

Sheinbaum se refirió a una declaración del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, sobre la posibilidad de que se anuncie un acuerdo con México y Canadá en el que se podrían relajar las medidas arancelarias.

También repitió que su gobierno considera que no existe una justificación para los aranceles ordenados por Trump debido a que los dos países lograron acuerdos para frenar el flujo de drogas e inmigrantes por la frontera.

Mira también: