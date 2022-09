Tras el allanamiento en Mar-a-Lago, el ex jefe de gabinete de Trump entregó más mensajes y correos a los Archivos Nacionales

Los registros que Meadows entregó a los Archivos Nacionales no estaban clasificados, por lo que la situación no es la misma que la que llevó al FBI a allanar Mar-a-Lago, donde recuperó material clasificado. Según la fuente que habló con CNN, los Archivos Nacionales consideraban que Meadows estaba cooperando. “Así es como se supone que debe funcionar”, dijo la fuente, y agregó que en este caso no hacía falta vincular al Departamento de Justicia.