Los senadores republicanos que pueden frenar la reforma fiscal de Trump

Mike Lee y Marco Rubio han mostrado su rechazo al crédito fiscal, que está destinado a reducir los impuestos de las familias trabajadoras con hijos. Además, hay otros que tienen aún dudas y hay dos más que podrían no asistir al voto por cuestiones de salud, como John McCain.

Este viernes, los republicanos tienen planeado develar el proyecto final de la gran reforma fiscal prometida por el presidente Donald Trump. Su intención es que se vote tan pronto como la semana que viene, pero en las últimas horas dos senadores republicanos que habían respaldado el proyecto insistieron en un cambio en los descuentos tributarios para quienes tienen hijos. Además, otros tres han mostrado sus dudas durante el proceso y dos más podrían no ir a votar debido a su estado de salud.

Mike Lee, representante de utah, y Marco Rubio, de Florida, estaban discutiendo con otros senadores el crédito fiscal destinado a reducir los impuestos de las familias trabajadoras con hijos, dijo Conn Carroll, portavoz de Lee.



Según la ley vigente se pueden descontar 1,000 dólares por hijo menor de 17 años de una parte de los ingresos familiares, pero Lee y Rubio quieren que aumente la ayuda para las familias, especialmente para las de menores ingresos.

El senador está ahora "indeciso sobre la ley de impuestos tal como está redactada", dijo Carroll en una entrevista telefónica. Por su parte, el senador cubanoamericano indicó que se opondría a la ley si no se amplía el crédito fiscal.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el Gobierno continuará trabajando con Rubio en el crédito tributario por hijos. El mismo presidente mostró su confianza en contar con el voto de Rubio cuando periodistas lo abordaron al conocerse la intención del senador. "Rubio nos apoyará", afirmó.

La cámara alta aprobó un proyecto de impuestos de amplio alcance a principios de mes por 51 a 49, con la oposición de un republicano, 46 demócratas y dos independientes en la oposición. El texto del Senado está siendo armonizado con la versión adoptada por la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre.

El senador republicano Bob Corker se opuso a la versión anterior del proyecto de ley. Si él sigue en contra y se unen otros dos republicanos, la ley fracasará. Además, en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que John McCain, quien padece un cáncer cerebral, no pueda asistir a una votación en el Senado debido a su delicado estado de salud. Otro senador republicano que tiene problemas de salud es Thad Cochran, de Mississippi.



A todos ellos, otros miembros del Partido Republicano han mostrado discrepancias durante todo el proceso: Jeff Flake, de Arizona; Susan Collins, de Maine; y Lisa Murkowski, de Alaska.

En total, son siete senadores que podrían votar por el no o no votar, lo que supondría que la reforma no saldría adelante y supondría un golpe en la agenda de Trump, que se ha agarrado a esta promesa electoral tras el fracaso que supuso la reforma (también prometida) del Obamacare.

Si el Partido Republicano pierde tres votos en su bancada, la reforma quedaría en papel mojado. La situación es tan delicada que el vicepresidente Mike Pence retrasó un viaje a Oriente Próximo por si se produjera un empate en la votación y tuviera que ser él el que definiera el resultado final.

El analista demócrata Jorge Silva consideró que Rubio está negociando y puede que consiga sus reclamaciones, pero "de la misma manera, me imagino que va a haber otros republicanos que al ver que Marco Rubio obtiene beneficios (...) entonces van a utilizar la misma táctica", lo que puede complicar los planes del presidente de aprobar su plan antes de fin de año.