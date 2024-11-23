Louisiana aprobó recortes millonarios en impuestos corporativos (que pagarán ahora los consumidores)

Video El FBI investiga amenazas enviadas por mensaje de texto a persona negras en 13 estados

La legislatura de Louisiana, dominada por el Partido Republicano, aprobó el viernes recortes de impuestos sobre los ingresos personales y corporativos a cambio de un aumento del impuesto a las ventas en todo el estado.

Los legisladores dieron al gobernador Jeff Landry, también un republicano, mucho de lo que quería después de que su paquete original de reforma tributaria enfrentara una creciente resistencia de legisladores y cabilderos.

La aprobación final de las medidas tributarias concluyó una sesión legislativa especial iniciada el 6 de noviembre por el gobernador y sus aliados.

Dijeron que su propósito era hacer que el código tributario del estado fuera más favorable a las empresas, crear empleos y revertir las tendencias de migración fuera del sureño estado.

Fue la tercera sesión legislativa especial convocada por Landry desde que asumió el cargo en enero.

Críticos dicen que las medidas benefician a los más ricos

Los críticos advirtieron que las reformas tributarias beneficiarán principalmente a los accionistas corporativos y a los contribuyentes ricos, mientras que el aumento del impuesto sobre las ventas exacerbará el sistema tributario regresivo de Louisiana, donde los hogares más pobres pagan un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos.

Landry calificó las reformas fiscales de “históricas” y dijo que permitían a todos los habitantes de Louisiana mantener más dinero en sus bolsillos y estimularía la inversión empresarial.

“Hoy hemos hecho un relevo generacional en este estado”, dijo Landry. "Ahora nos encontramos en el umbral de una nueva era para Luisiana".

Legisladores avalaron un impuesto sobre la renta fijo del 3%

Los legisladores aprobaron una tasa impositiva fija del 3% sobre la renta individual, lo que llevó a un recorte de 1,300 millones de dólares.

Anteriormente, la tasa del impuesto sobre la renta personal se situaba en el 4.25% para las personas que ganaban 50,000 dólares o más.

Los republicanos de Louisiana dijeron que la medida representa un paso más hacia su objetivo final de eliminar en última instancia el impuesto sobre la renta en el futuro.

“El impuesto sobre la renta es un mandato; tienes que pagarlo. Te castigan por ganar más dinero”, dijo la representante republicana Julie Emerson, quien encabezó la legislación.

Ella argumentó que los impuestos basados en el consumo eran más justos: "El impuesto a las ventas es una opción", dijo Emerson.

Los legisladores también señalaron que otros estados del sur como Arkansas, Mississippi y Carolina del Norte han reducido recientemente sus impuestos sobre la renta.

"Estamos en la misma trayectoria que otros estados a nuestro alrededor para ser competitivos", dijo el senador republicano Franklin Foil.

Como parte del paquete legislativo, los legisladores duplicaron la deducción estándar para personas mayores y casi triplicaron la deducción estándar para individuos, eliminando efectivamente el impuesto sobre la renta en los hogares de ingresos más bajos.

Los legisladores también redirigieron 280 millones de dólares en fondos del impuesto sobre las ventas de vehículos de varios proyectos importantes de infraestructura para los próximos dos años con el fin de ayudar a compensar el recorte del impuesto sobre la renta.

Y también avalaron recortes a los impuestos corporativos

La nueva tasa del impuesto sobre la renta empresarial del estado será fija del 5.5%, lo que reducirá el nivel más alto del 7.5%. Landry quería un tipo fijo del 3.5%.

La tasa impositiva sobre la renta corporativa de Luisiana había sido la más alta del Sur, según la Tax Foundation, un grupo de expertos conservador.

Los legisladores derogaron el impuesto de franquicia corporativa del 0.275%, un impuesto a las empresas que operan en el estado por un valor de más de $500 millones en ingresos anuales que se destinaron a una cuenta de ahorro estatal.

Los legisladores republicanos habían denunciado el impuesto como una sanción arbitraria a las empresas.

Landry y otros legisladores republicanos habían promocionado estos recortes de impuestos como cruciales para eliminar obstáculos para atraer empresas generadoras de empleo al estado y mejorar el lugar de Luisiana en las clasificaciones de clima empresarial de la Tax Foundation.

"Luisiana acaba de convertirse en un lugar mucho más atractivo para hacer negocios", dijo la Secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, Susan Bourgeois.

Y cargan los impuestos a los consumidores para compensar los recortes

Dado que las reducciones del impuesto sobre la renta personal redujeron los ingresos anuales en 1,300 millones de dólares, el plan original de Landry exigía aplicar impuestos sobre las ventas a docenas de servicios como el lavado de coches, la peluquería canina y el lobby.

También buscó eliminar grandes incentivos fiscales para la restauración de edificios históricos y la industria cinematográfica.

Esas propuestas fueron rechazadas (excepto por un nuevo impuesto a las ventas de bienes y servicios digitales) luego de una dura oposición de los republicanos y grupos de intereses especiales, lo que llevó a un aumento del impuesto a las ventas mayor que el que Landry propuso inicialmente.

Los legisladores aumentaron el impuesto estatal sobre las ventas al 5%, equivalente a un aumento de un centavo por cada dólar gastado. En 2030, el impuesto estatal sobre las ventas se reducirá al 4.75%.

El impuesto sobre las ventas actual del estado era del 4%, junto con un impuesto sobre las ventas temporal del 0.45% que expiraría el próximo año.

Luisiana ya tenía el impuesto sobre las ventas estatal y local promedio combinado más alto del país, con un 9.56%, según la Tax Foundation.

Luisiana tiene el décimo sistema fiscal más regresivo del país, según el Instituto de Impuestos y Política Económica, de tendencia izquierdista.

Jan Moller, director ejecutivo del grupo de expertos liberal Invest in Louisiana, dijo que el aumento del impuesto sobre las ventas y otros cambios llevan al estado “en la dirección equivocada”.

"Creo que garantizará que las familias de ingresos bajos y moderados sigan pagando una tasa impositiva efectiva más alta en Luisiana que las de los niveles más altos", dijo.

Los líderes republicanos dijeron que no creían que el aumento del impuesto sobre las ventas anularía los beneficios del recorte del impuesto sobre la renta para las familias de ingresos bajos y medios.

El líder de la minoría, el senador Gerald Boudreaux, dijo que el grupo demócrata había apoyado los proyectos de ley (sólo un senador demócrata estuvo en desacuerdo) para tener un asiento en la mesa para dar forma al proceso, como presionar para preservar el crédito fiscal a la industria cinematográfica.

"Todos esos cambios representan lo que es mejor para el estado, y ahora están en un documento, que antes no estaba allí", dijo Boudreaux en el pleno del Senado.

Los demócratas de la Cámara de Representantes estaban más fracturados que sus homólogos del Senado, pero muchos aún votaron a favor del paquete fiscal general.

Cambios constitucionales

El paquete de reforma tributaria incluyó una reescritura significativa de una sección notoriamente complicada de la constitución del estado, el Artículo 7.

La enmienda, que se presentará a los votantes el 29 de marzo, elimina grandes cantidades de exenciones fiscales de la protección constitucional y pretende dar a los legisladores más libertad para poner fin a estas exenciones en el futuro.

La enmienda constitucional también permite un aumento permanente de 2,000 dólares para los maestros, posible mediante la liquidación de varios fondos fiduciarios de educación para pagar anticipadamente casi 2,000 millones de dólares en deuda del distrito escolar.

E inserta un “límite de crecimiento” a la cantidad de dinero que los legisladores pueden destinar a gastos recurrentes cada año basándose en cálculos de crecimiento económico en el estado, una medida propuesta por legisladores conservadores.

