Estos estados republicanos también quieren llevar la Biblia a las escuelas

Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

Además de la nueva ley en Louisiana que exige que los Diez Mandamientos de la Biblia sean exhibidos en las aulas de la entidad, otros estados encabezados por políticos del Partido Republicano buscan llevar los principios bíblicos a las escuelas.

Este miércoles, el gobernador republicano de Louisiana, Jeff Landry, promulgó la ley aprobada por los legisladores del mismo partido en ese estado, que se convirtió en el primero en exigir esa medida.

La legislación exige que los Diez Mandamientos sean desplegados en un póster con un tipo de letra “grande y de fácil lectura” en todas las aulas públicas, desde el jardín de infantes hasta las universidades financiadas por el estado.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que cuestionan su constitucionalidad y que han dicho que la combatirán en los tribunales. La controvertida ley se avaló en un estado enclavado en el Cinturón Bíblico y se produjo durante una nueva era de liderazgo conservador en el estado bajo Landry, que sustituyó en enero al gobernador demócrata John Bel Edwards.

Pero otros estados como Florida, Texas, Oklahoma y Utah, se han autorizado o se buscan aplicar medidas con el fin de promover el cristianismo en las escuelas, lo que también ha sido cuestionado por organismos defensores de los derechos civiles.

Florida autorizó capellanes en las escuelas

En Florida, el gobernador republicano, Ron DeSantis, promulgó una ley a mediados de abril que autoriza a las escuelas públicas a implementar programas voluntarios de capellanes religiosos.

La ley HB 931 fue cuestionada por opositores que sostuvieron que el estado no debía promover la implementación de “rituales religiosos” en las escuelas.

Por ejemplo, el capítulo de la Costa Atlántica de la organización Americanos Unidos para la Separación de la Iglesia y el Estado sostuvo que la escuela y la religión no deben mezclarse.

“Capellanes cristianos, ministros cristianos, que entren a las escuelas como capellanes de forma voluntaria y gratuita, todavía pueden declarar el evangelio y proclamar a Jesús como el Señor. ¿Dónde deja eso a los Budistas?”, dijo a medios locales Merrill Shapiro, líder de la organización.

De acuerdo con los defensores de la ley, como DeSantis, la legislación busca proveer un esquema al cual las escuelas pueden adherirse para tratar temas de salud mental de los estudiantes, con base en principios religiosos. Los delegados del Partido Republicano en Texas sostuvieron en mayo que buscan promover la “instrucción bíblica” en las escuelas.

Texas promueve currícula fundamentada en la Biblia

La Agencia de Educación en Texas propuso a finales de mayo una currícula que incluye enseñanzas basadas en la Biblia para instruir a los estudiantes en las artes y el lenguaje.

La agencia difundió los materiales que fueron divulgados para su análisis de la Junta Estatal de Educación, que podría dar su aprobación en noviembre. Las escuelas que incluyan los materiales en sus programas de estudio recibirán incentivos económicos.

Opositores han cuestionado los materiales como “escandalosos” ya que han dicho que incluyen principalmente referencias a la Biblia y no a otros textos religiosos.

El legislador estatal demócrata, James Talarico, dijo que expresó sus preocupaciones sobre el alto contenido bíblico de los materiales al Comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, quien ha defendido la elaboración de la currícula.

El gobernador republicano, Greg Abbott, ha dicho que respalda los materiales y que estos ayudarán a los estudiantes a “entender mejor” las conexiones entre historia, arte, comunidad, literatura y religión.

Oklahoma y Utah quieren llevar los Diez Mandamientos a las aulas

El impulsor de una ley similar a la de Luisina, pero en Oklahoma, el legislador estatal republicano, Jim Olsen, dijo al presentar su iniciativa que busca llevar el “estándar ético” de los mandamientos bíblicos a las aulas.

Olsen dijo que aplicar una medida así no afectaría a los niños de Oklahoma ante los “problemas mayores” que enfrenta el país.

Pero sus opositores de inmediato cuestionaron la constitucionalidad de una medida como la propuesta por Olsen, que no ha prosperado ante las amenazas de litigio.

En Utah, luego de un intenso debate por una propuesta de ley similar, los legisladores modificaron una propuesta que buscaba desplegar los mandamientos bíblicos en las aulas y, en cambio, autorizaron la discusión de principios bíblicos en clase.

El gobernador republicano, Spencer Cox, promulgó la ley el 13 de junio, tras las intensas críticas que enfrentó la propuesta de ley original.

La Suprema Corte ha echado abajo legislaciones similares

La lucha por llevar los Diez Mandamientos a las aulas no es nueva. En 1980, la Suprema Corte resolvió que una ley de Kentucky que buscaba promover los Diez Mandamientos en las escuelas era inconstitucional.