Los obstáculos que la agenda de Trump enfrentaría pese a tener control de la Casa Blanca y el Congreso

A partir de enero de 2025, los republicanos en Washington lograrán lo que comúnmente se conoce como una 'trifecta' de gobierno: control del Poder Ejecutivo a través del presidente, combinado con mayorías para su partido tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Se podría pensar que una 'trifecta', a la que los politólogos también se refieren como 'gobierno unificado', es una receta clara para el éxito legislativo. En teoría, cuando los partidos políticos tienen un control unificado sobre la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia debería haber menos conflictos entre ellos. Como estos políticos son parte del mismo partido político y tienen los mismos objetivos generales parece que deberían poder lograr que se apruebe su agenda, y el partido minoritario opositor puede hacer poco para detenerlos.

Pero no todas las 'trifectas' son iguales ni todas son dominantes.

Investigaciones recientes muestran que el estancamiento político todavía puede ocurrir incluso bajo un 'gobierno unificado' por razones que probablemente quedarán plenamente expuestas cuando los republicanos asuman el liderazgo del Congreso y la Presidencia.

El tamaño de la mayoría importa

Un 'gobierno unificado' facilitará mucho la implementación de la agenda del presidente Donald Trump que, por ejemplo, si los demócratas controlaran la Cámara de Representantes de Estados Unidos como sucedió durante la segunda mitad de su primer mandato, de 2021 a 2022. Pero los estrechos márgenes en ambas cámaras del Congreso significan que, incluso con una 'trifecta', no será pan comido.

Trump será el sexto presidente consecutivo con una 'trifecta' en el primer día de su Presidencia. Pero la historia y las matemáticas simples muestran que los presidentes con 'trifecta' tienen más facilidad para aprobar leyes partidistas con mayorías más grandes.

Mayorías más grandes significan que las deserciones de los partidos mayoritarios no hundirán fácilmente una legislación polémica o partidista. Una mayoría más grande también significa que los miembros individuales del Congreso de cualquiera de los partidos tienen menos influencia que pueden usar para diluir las solicitudes de políticas del presidente.

Trump también logró una triple victoria al comienzo de su primer mandato; en particular, una gran mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que aprobó importantes leyes con relativa facilidad y presionó a sus colegas del Senado para que las cumplieran. Trump firmó un importante paquete de reforma tributaria en 2017 que fue el logro legislativo más importante de su primer mandato.

Pero Trump tendrá una ventaja mucho menor cuando asuma el cargo por segunda vez. Todos los presidentes desde Bill Clinton han asumido el cargo con una triple victoria, pero la ventaja de Trump en la Cámara Baja el primer día será la más pequeña de todas después de que se cuenten todos los votos. La ventaja relativamente pequeña de Trump en el Senado también puede poner en peligro sus ya controvertidas propuestas de nominaciones para el gabinete.

Problemas del partido mayoritario

Además de la oposición casi garantizada de los demócratas en el Congreso, Trump y otros líderes republicanos pueden esperar continuas divisiones internas dentro de su propio partido.

En una Cámara de Representantes o un Senado muy divididos, los demócratas, incluso como partido minoritario, tienen muchas herramientas que pueden utilizar para obstaculizar la agenda de Trump. Entre ellas, la más notable es la obstrucción, que obligaría a los republicanos a obtener 60 votos para cualquier legislación no presupuestaria que Trump quisiera aprobar.

Pero ni siquiera las 'trifectas' legislativas dominantes, como la que disfrutó el expresidente Barack Obama cuando asumió el cargo en 2009, pueden evitar las divisiones dentro de los partidos políticos, ya que los diferentes políticos compiten por el control de la agenda del partido.

A pesar de asumir el cargo con una ventaja de 17 votos en el Senado, el logro legislativo más importante de Obama, la Ley de Atención Médica Asequible también conocida como Obamacare, tuvo que ser diluido significativamente para lograr una mayoría simple después de la reacción de los demócratas conservadores.

La 'trifecta' de Obama fue mayor en tamaño; pero en un Estados Unidos polarizado, una gran mayoría también significa una mayoría ideológicamente diversa.

Si las luchas internas republicanas en el Congreso más reciente se repiten, es probable que Trump enfrente una resistencia similar de los miembros de su propio partido en su segundo mandato. Durante los últimos dos años, la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, se ha visto repetidamente dividida por luchas de liderazgo y una agenda legislativa a menudo sin rumbo, gracias a la falta de cooperación del flanco de extrema derecha del partido.

Este grupo de legisladores permanecerá en gran medida en el próximo Congreso y será lo suficientemente grande como para estancar cualquier votación partidaria que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, espere aprobar. El potencial de que continúe el caos, especialmente cuando está en juego una agenda legislativa aceptable, es monumental.

Si el pasado sirve de indicio, incluso una tarea tan fundamental como aprobar un presupuesto podría ser un desafío, y mucho más una reforma importante en áreas de políticas como la inmigración.

El choque de las agendas políticas

A pesar de la reputación del Congreso como un órgano partidista polarizado, sus miembros en última instancia sirven a múltiples amos. Las divisiones republicanas en el Congreso actual reflejan las presiones encontradas de los líderes del partido a nivel nacional en Washington y la política local del distrito de cada miembro, que a menudo va en contra de lo que quieren los líderes del partido.

Por ejemplo, algunos republicanos representan distritos predominantemente republicanos y estarán encantados de apoyar la agenda de Trump, independientemente de lo extrema que sea. Otros representan distritos ganados por el presidente Joe Biden en 2020 y podrían estar más inclinados a moderar sus posiciones para conservar sus escaños en 2026 y más allá.

Trump también se ha complicado la vida al utilizar al Congreso, como hacen muchos gobiernos entrantes, como una fuente de contratación para su nuevo gobierno. Ha dicho que nominaría a tres miembros republicanos de la Cámara de Representantes elegidos para el próximo Congreso para puestos de alto nivel en su administración, lo que reduciría la ventaja de Johnson en escaños a un solo dígito.

*Charlie Hunt, profesor asistente de Ciencia Política, Boise State University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation . Lea el original en inglés aquí.

