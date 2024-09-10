Manual de preparación ante huracanes: guía esencial para protegerte a ti y a tu familia
Momentos para una buena planificación
La Cruz Roja recomienda tener 1 galón de agua por persona y día (un suministro para 2 semanas es ideal, siempre y cuando se tenga espacio en casa)
Asegura un suministro de comida no perecedera para un mínimo de tres días.
Mantén una lista y copias de las recetas de tus medicamentos, un suministro para una semana en contenedores herméticos, y hielo para los que necesiten refrigeración.
Prepara un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, vendajes y apósitos, productos para desinfectar heridas y algunos instrumentos básicos.
Durante el huracán, a menudo se producen cortes de electricidad que pueden ser prolongados. Ten siempre a mano una linterna.
Almacena baterías suficientes para alimentar dispositivos como linternas, radios y otros equipos de emergencia en caso de que se produzca un corte de electricidad.
Guarda todos los documentos importantes que puedes necesitar posteriormente en un contenedor hermético, resistente al agua.
Un extintor puede ayudar a apagar pequeños incendios eléctricos.
Elabora un plan familiar para enfrentar un desastre. Incluso si el huracán no afectara tu hogar, proporciona instrucciones claras a tu familia sobre dónde deben dirigirse en caso de emergencia.
Asegura los objetos sueltos en el exterior de tu casa y recoge los muebles de patio.
Instalar contraventanas o paneles resistentes a impactos puede reducir los daños provocados por los fuertes vientos.
Revisa las coberturas de tu seguro para posibles reclamaciones de daños después de la tormenta.
Revisa los árboles alrededor de tu hogar y elimina ramas sueltas o muertas.
Llena el tanque de combustible. Es importante contar con suficiente combustible en caso de tener que evacuar el área.
Protege tu vehículo en estacionamientos estructurales ofrecidos por municipios, centros comerciales y otras instituciones o estaciónalo en un área elevada.
Prepara un kit de emergencia que incluya elementos esenciales en caso de evacuación.
Ten lista una radio portátil alimentada por baterías para mantenerte informado en todo momento.
Sigue aplicaciones meteorológicas para estar al tanto de las últimas novedades en el desarrollo de la tormenta.
Carga todos tus dispositivos electrónicos justo antes de la tormenta, ya que podría haber cortes de electricidad posteriormente.
Llenar la bañera es una buena opción como reserva de agua para el aseo. También puedes utilizar contenedores inflables para almacenar agua.
Refúgiate en una habitación sin ventanas para mayor seguridad durante la tormenta.
Para mantenerte informado sobre las condiciones cambiantes, sigue las actualizaciones del clima a través de la radio.
Permanece en el interior de la casa hasta rebicibir instrucciones de las autoridades.
Una vez que las autoridades den el visto bueno para salir de la casa, inspecciona tu hogar para evaluar cualquier daño.
Verifica la presencia de peligros. Pueden haber ramas de árboles sueltas que podrían caer, y el lodo podría ocultar residuos peligrosos como vidrios o tablones.
Toma fotografías de los daños causados por la tormenta para reclamos de seguro.
Ayuda a tus vecinos especialmente a los mayores o discapacitados.