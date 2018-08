La bandera de la Casa Blanca ondea alta después de una breve 'a media asta' en tributo a McCain, ¿cuál es la tradición?

En todo caso, tras 48 horas de la muerte del histórico senador, la Casa Blanca no ha emitido comunicado oficial en honor a McCain. Trump solamente se manifestó vía Twitter

Según reportó The Washington Post , Trump vetó un comunicado de la Casa Blanca que citaba como “héroe” a McCain.

El senador se mantuvo como uno de los críticos republicanos más destacados del presidente, incluso desde su casa en Arizona ya que la enfermedad no le permitía ir al Congreso en Washington DC.

McCain pidió expresamente que Trump no asista a su funeral y deseaba que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush dieran sus palabras en la ceremonia, informó The New York Times.