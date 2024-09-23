Qué dice el intrigante mensaje que dejó escrito el sospechoso detrás del aparente intento de asesinato a Trump

Video Nuevas evidencias contra el sospechoso del aparente intento de asesinato contra Trump en Florida

El sospechoso tras el aparente intento de asesinato de Donald Trump en su club de golf en Florida había escrito en una nota que buscaba matar al expresidente y mantenía en su vehículo una nota a mano con las fechas y lugares en los que el candidato republicano se presentaría, de acuerdo con información revelada este lunes por el Departamento de Justicia.

Las nuevas alegaciones se encuentran en un documento presentado poco antes de la audiencia en la que se anticipa que ese departamento pida mantener a Ryan Wesley Routh, de 58 años, tras las rejas mientras se desarrolla el caso.

PUBLICIDAD

Con esos detalles, el Departamento de Justicia quiere enfatizar en que Routh representa una amenaza a la seguridad pública al elaborar un plan para tratar de matar a Trump.

Un plan premeditado que de acuerdo con funcionarios fue descubierto a tiempo por un agente del Servicio Secreto que vio un rifle a través de unas rejas en el club de golf del exmandatario en West Palm Beach.

La nota había sido colocada hace unos meses en una caja que fue dejada en la casa de una persona que no ha sido identificada, quien la abrió después del aparente intento de asesinato el 15 de septiembre.

"Querido mundo", comienza la nota, que parece redactada partiendo de la premisa de que el plan fallaría. "Este es un intento de asesinato contra Donald Trump, pero te fallé. Hice lo mejor que pude (...) Queda en tus manos finalizar el trabajo", continuó ofreciendo una recompensa, de acuerdo con los fiscales.

No hubo disponible de forma inmediata una respuesta del abogado de Routh para comentar al respecto, buscada por la agencia AP.

Ryan Wesley Routh presuntamente planificaba escapar a México

Los registros del teléfono celular citados por el Departamento de Justicia indican que Routh viajó hasta West Palm Beach, desde Greensboro, a mediados de agosto. También que estuvo en o cerca del club de golf de Trump en Mar-a-Lago "en múltiples ocasiones y días" entre el 18 de agosto y el día del aparente intento de asesinato.

Fue arrestado el domingo en la tarde después de que un agente del Servicio Secreto que vigilaba el Trump International Golf Club vio el rostro de un hombre parcialmente cubierto y un rifle semiautomático. Ese agente le disparó a Routh, quien huyó y fue detenido por policías en un condado cercano.

PUBLICIDAD

El Servicio Secreto dijo que Routh no llegó a disparar y que Trump nunca estuvo en su campo de visión.

El Departamento de Justicia también alegó este lunes que las autoridades que registraron el vehículo de Routh encontraron varios teléfonos celulares y que uno de ellos mostraba una búsqueda en Google sobre cómo viajar desde el condado Palm Beach a México.

Routh afronta cargos por posesión ilegal de un arma. En el pasado fue imputado por tener posesión de objetos robados en Carolina del Norte, en 2002, y por tener un arma con un número de serie marcado. Puede que le imputen otros cargos más graves en las próximas semanas.

Mira también: