Joe Biden habla de la posibilidad de postularse para la presidencia en las elecciones de 2020

El exvicepresidente Joe Biden está proyectándose hacia una posible carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2020, e incluso abordó esa posibilidad durante una reciente reunión de asesores de política exterior.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Biden comenzó una reunión de planificación para su nuevo centro de diplomacia, donde dijo que mantenía abiertas sus opciones para 2020, considerando que era una posibilidad real.

Insistió en que no había tomado una decisión, y que aún no la necesitaba, de acuerdo con cinco personas que asistieron a la reunión o que fueron informadas por quienes sí lo hicieron, según la agencia AP.

Biden también expresó interés en llevar a las personas que trabajan en su oficina a su equipo si decide lanzar una campaña. Al mismo tiempo, les dio una respuesta: no habría resentimientos si decidieran que estaban contentos con sus papeles actuales fuera del gobierno, según aseguraron los testigos, que pidieron el anonimato.

Joe Biden estuvo cerca de postularse en las últimas elecciones, en las que triunfó Donald Trump, una victoria que muchos demócratas abiertamente sugieren que no habría sucedido si él, y no Hillary Clinton , hubiese sido el candidato.





Varias personas salieron de la reunión con la impresión de que si no surge un candidato demócrata fuerte en el próximo año, Biden se sentiría fuertemente obligado a postularse.

Biden tendría 78 años para el Día de la Inauguración si es elegido en 2020, una perspectiva preocupante para algunos demócratas a pesar de que es solo unos pocos años mayor que Trump.

Una posibilidad que los consejeros veteranos de Biden han discutido en privado es que podría anunciar su intención de cumplir un solo mandato, despejando el camino para que su compañero de fórmula ocupe el cargo en 2024 y potencialmente establezca a los demócratas para un período de 12 años en la Casa Blanca.



La breve discusión de Biden sobre sus deliberaciones de 2020 se produjo cuando reunió a funcionarios de política exterior para establecer la agenda 2018 para el recientemente inaugurado Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, donde muchos de ellos están trabajando, incluido Colin Kahl, su vicepresidente de seguridad nacional, y Steve Ricchetti, su ex jefe de gabinete.



Eli Ratney, su exasesor adjunto de seguridad nacional, y Mike Carpenter, exfuncionario del Pentágono y del Departamento de Estado que ahora es el director principal del centro, también asistieron, al igual que Julianne Smith, asesora de Biden en el primer mandato de la administración Obama que ahora trabaja en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, un grupo de expertos de Washington.

Un portavoz de Biden se negó a comentar. Pero en una reciente entrevista de NBC News, Biden dijo que decidiría postularse en 2020 en función de si era "lo correcto".

"Estoy enfocado en una cosa: elegir un Congreso Demócrata para detener esta erosión del núcleo de lo que somos", dijo Biden. "Lo veré en un año a partir de ahora. Tengo mucho tiempo para considerar si corre o no".