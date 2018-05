Hace 10 años le lanzó dos zapatos a George Bush, ahora lanza su carrera política

El periodista iraquí Muntazar al-Zaidi se hizo famoso en todo el mundo en 2008 por haberle lanzado no uno sino dos zapatos al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush .

Bush no resultó lastimado debido a que esquivó los dos zapatos proyectiles. Instantáneamente después del lanzamiento, los guardaespaldas del primer ministro Nouri al-Maliki redujeron al periodista y se lo llevaron. al-Zaidi fue arrestado y encarcelado por nueve meses por atacar a un jefe de estado visitante.

Insulto en forma de zapato

En un artículo de opinión publicado por el periódico británico The Guardian un año después del incidente, al-Zaidi escribió que él no se consideraba "un héroe" como millones de personas lo habían llamado. "No soy un héroe, solo actué como un iraquí que presenció el dolor y el derramamiento de sangre de demasiados inocentes", aseguró.