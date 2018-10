Gobierno enviará ahora "5,000 efectivos" del Ejército a la frontera sur antes de que llegue la caravana de migrantes

Las fuerzas armadas de EEUU preparan planes para el despliegue de 5,000 efectivos en la frontera con México antes de la llegada de la caravana de migrantes que salió de Honduras hace dos semanas con el objetivo de pedir asilo una vez lleguen allí, indicó este lunes en la mañana el diario The Wall Street Journal (WSJ), que ya había anticipado este plan hace unos días cuando el secretario de Defensa, James Mattis, habló del despliegue de unos 800 soldados del Ejército.

Pese a que la Secretaría de Defensa ha indicado en más de una oportunidad que la actividad de estos efectivos se limitará solo a trabajo de apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza y no de detención, el hecho de que el presidente Trump esté hablando de "emergencia nacional" pueda servir como justificativo para otro tipo de operaciones.

En todo caso Trump tuiteó la mañana de este lunes lo siguiente: "Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas están mezclándose en la caravana que viene a nuestra frontera sur. Por favor, regresen, no serán admitidos en EEUU a no ser que no pasen por el proceso legal. Esto es una invasión a nuestro país y nuestros militares están esperando por ustedes!"